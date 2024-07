ETV Bharat / state

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उपचुनाव जीतने का किया दावा, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की गिनाई योजनाएं, सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना - by election in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 17 hours ago

उपचुनाव को लेकर मंत्री का बड़ा दावा ( PHOTO credits ETV Bharat )

स्वतंत्र देव ने सरकार की योजनाओं की गिनाई उपलब्धियां (video credits ETV Bharat) अयोध्या: लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपेक्षाकृत नतीजा नहीं मिलने के बाद भाजपा नेता अब अपने कामों को लोगों तक पहुंचने में जुट गए हैं. उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता और योगी सरकार के मंत्री एक बार फिर उन जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं. जहां विधानसभा के उपचुनाव होने हैं. यही नहीं अपने कामों को बताने के साथ वह कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की अपनी सरकार से तुलना भी कर रहे हैं. यह वही रणनीति है जिसके तहत बीजेपी यूपी की उन सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है जहां उपचुनाव होने हैं.

उपचुनाव से पहले प्रदेश में आवास, सड़क, एयरपोर्ट, बिजली, लखपति दीदियां, और रोजगार इन सब का हवाला देकर बीजेपी के मंत्री अब जिले जिले जाकर कांग्रेस और सपा के कार्यकाल की तुलना अपने सरकार के कार्यकाल से कर रहे हैं. रविवार को अयोध्या पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि, आपने कांग्रेस के भी शासन देखा है. पिछले 10 सालों से 14 के पहले, उत्तर प्रदेश में सपा का भी शासन 17 के पहले आपने देखा है. आज राज्य के अंदर निकल जाइए आपको एक्सप्रेस हाईवे, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट और रोड सड़कों के एक जाल मिलेगा. गरीबों को मकान मिल रहे हैं. दीदियां लखपति बन रही है. गांव में लोगो के रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यूपी में होने वाले उपचुनाव में बड़ी जीत का दावा भी किया है. उन्होंने कहा कि, संगठन के नेतृत्व में योगी सरकार के नेतृत्व में मैं गारंटी के साथ कहता हूं, सभी उपचुनाव हम जीतेंगे और एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे. ये भी पढ़ें: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली उप-चुनाव की पूरी जिम्मेदारी, कसौटी पर कसे जाएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम