रांची में नशा मुक्ति अभियानः युवाओं ने दौड़ लगाकर नशे के खिलाफ फैलाई जागरुकता - CAMPAIGN AGAINST DRUG ABUSE

रांची में दौड़ प्रतियोगिता ( Etv bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : June 26, 2025 at 11:26 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 11:34 AM IST 4 Min Read

रांची: झारखंड सरकार की ओर से 10 जून से 26 जून तक राज्यव्यापी विशेष नशा मुक्ति अभियान का आयोजित हुआ है. रांची में समारोह के दौरान राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे. अभियान के तहत झारखंड को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य रहा. नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से नशे के खिलाफ अभियान गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला चला जागरूकता अभियानइस 17 दिवसीय विशेष अभियान के तहत झारखंड के सभी जिलों में व्यापक जन-जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. नुक्कड़ नाटकों, प्रभात फेरियों, रैलियों, संगोष्ठियों और सामूहिक संवादों के माध्यम से लोगों को बताया गया कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को किस तरह तोड़ देता है. स्कूल-कॉलेजों के छात्र, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लिया. रांची में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन (Etv bharat) युवाओं समेत खेल संगठनों ने भागीदारी निभाई रांची जिला प्रशासन ने इस अभियान को विशेष प्राथमिकता दी है. निगम क्षेत्र से लेकर दूरस्थ गांवों तक अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के खिलाफ जनजागरुकता फैलाई. खास बात यह रही कि युवाओं और खेल संगठनों की भागीदारी से अभियान को नई ऊर्जा मिली. दौड़ प्रतियोगिता में शामिल हुए बच्चे (Etv bharat) रांची में दौड़ का आयोजन 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) के मौके पर रांची के मोरहाबादी क्षेत्र से जागरूकता दौड़ का आयोजन किया गया. यह दौड़ अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचकर समाप्त हुई. दौड़ में युवाओं का उत्साह देखते ही बनता था. नशे के खिलाफ नारे लगाते हुए युवाओं ने पूरे शहर को जागरुकता का संदेश दिया.

