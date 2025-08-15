गिरिडीह: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने ध्वजारोहन किया. गिरिडीह में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह कार्यक्रम झंडा मैदान में आयोजित किया गया. इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि गिरिडीह शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए अग्रसर है.

गिरिडीह को शिक्षा का हब बनाने का संकल्प

मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि आबादी की दृष्टिकोण से गिरिडीह झारखंड के सबसे बड़े जिलों में से एक है. ऐसे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के अलावा विकास की राशि का सबसे बड़ा भाग इस जिले को मिलता है. मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गिरिडीह को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में लगातार तेजी से काम हो रहा है.

गिरिडीह के झंडा मैदान में मंत्री सुदिव्य कुमार ने फहराया तिरंगा (Etv bharat)

मेडिकल कॉलेज को मिली सैद्धांतिक मंजूरी: मंत्री सुदिव्य कुमार

खेलकूद एवं युवा कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि गिरिडीह जिले में, सर जेसी बोस के नाम पर यूनिवर्सिटी की सहमति मिल चुकी है. इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है. जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना के लिए तेजी से काम चल रहा है है. मंत्री सुदिव्य कुमार ने आगे बताया कि पिछले दिनों उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी. जिसके तहत गिरिडीह में मेडिकल कॉलेज को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है. ऐसे में आने वाले दिनों में यहां मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और शिक्षा का हब बनेगा.

परेड की सलामी ली

इस दौरान मंत्री सुदिव्य कुमार ने डीसी रामनिवास यादव और एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के साथ परेड की सलामी ली. इस दौरान सदर एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, मुफस्सिल इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो समेत कइयों को सम्मानित किया. इस दौरान बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी.

79वें स्वतंत्रता दिवस

झारखंड समेत पूरे गिरिडीह जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की धूम रही. जहां समहरणालय में डीसी रामनिवास यादव, पुलिस लाइन में एसपी डॉ. बिमल कुमार, बनियाडीह स्थित सीसीएल कार्यालय में जीएम गिरीश कुमार राठौड़, एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ जीतवाहन उरांव, गिरिडीह प्रखंड मुख्यालय में प्रमुख पूनम देवी, मुफ्फसिल थाना में इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, नगर थाना में इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन, पचम्बा थाना में थाना प्रभारी राजीव कुमार, बगोदर थाना में थाना प्रभारी विनय कुमार यादव, धनवार थाना में सतेंद्र कुमार पाल, महेशलुंडी पंचायत में मुखिया शिवनाथ साव ने ध्वजारोहण किया. इसके अलावा सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान ने तिरंगा फहराया गया.

बच्चों को मिला पुरुस्कार

महेशलुंडी पंचायत में आयोजित समारोह में बीडीओ गणेश रजक ने भी संबोधित किया. यहां व्योवृद्ध भोला प्रसाद को सम्मानित किया गया. इस दौरान महेशलुंडी पंचायत में गरीब बच्चों के लिए संचालित नि:शुल्क शिक्षा केंद्र को बीडीओ ने पुरुस्कृत किया. इस दौरान बीडीओ ने कहा कि सेवा भाव से किया जा रहा यह कार्य प्रशंसा के काबिल है.

