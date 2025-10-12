ETV Bharat / state

राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड के दो स्थलों की होगी चर्चा, जानकारी जुटाने हजारीबाग पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू

हजारीबाग में झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू . ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबाग: झारखंड के दो पर्यटक स्थल की चर्चा 15-16 अक्टूबर को उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में होने जा रही है. जिसमें एक मैक्लुस्कीगंज और दूसरा हजारीबाग का 3000 वर्ष से अधिक पुराना बड़कागांव प्रखंड स्थित पंकरी बरवाडीह की मेगालिथ की . सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे.

उदयपुर 15-16 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी करेगा. इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करना है. इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों की चल रही योजना और डिजिटल पर्यटन पर चर्चा होगी.

जानकारी देते झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और खोजकर्ता शुभआशीष दास का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राष्ट्रीय स्तर झारखंड के दो पर्यटन स्थलों की होगी चर्चा

सम्मेलन में झारखंड के दो पर्यटक स्थल मैक्लुस्कीगंज और हजारीबाग का मेगालिथ पर चर्चा होगी. झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस बाबत उन्होंने दोनों पर्यटक स्थलों का दौरा कर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं.

मंत्री सुदिव्य ने किया मेगालिथ का निरीक्षण

हजारीबाग पहुंचे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि देश का एकमात्र 3000 साल पुराना मेगालिथ हजारीबाग में है. यह बेहद आश्चर्य की बात है कि अब तक यह स्थल उपेक्षित रहा है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसे विकसित किया जाएगा. यह स्थल रैयती जमीन पर है, जिन लोगों की जमीन जाएगी उन्हें सरकार उचित मुआवजा देगी. फिर इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, ताकि विश्व पटल पर इसकी पहचान बन सके.