ETV Bharat / state

राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड के दो स्थलों की होगी चर्चा, जानकारी जुटाने हजारीबाग पहुंचे मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू

राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड के दो पर्यटन स्थलों की चर्चा होगी. इनमें से एक स्थल हजारीबाग में है.

Megalith In Hazaribag
हजारीबाग में झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू . (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 5:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबाग: झारखंड के दो पर्यटक स्थल की चर्चा 15-16 अक्टूबर को उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में होने जा रही है. जिसमें एक मैक्लुस्कीगंज और दूसरा हजारीबाग का 3000 वर्ष से अधिक पुराना बड़कागांव प्रखंड स्थित पंकरी बरवाडीह की मेगालिथ की . सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे.
उदयपुर 15-16 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी करेगा. इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक ढांचा तैयार करना है. इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों की चल रही योजना और डिजिटल पर्यटन पर चर्चा होगी.

जानकारी देते झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और खोजकर्ता शुभआशीष दास का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राष्ट्रीय स्तर झारखंड के दो पर्यटन स्थलों की होगी चर्चा

सम्मेलन में झारखंड के दो पर्यटक स्थल मैक्लुस्कीगंज और हजारीबाग का मेगालिथ पर चर्चा होगी. झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस बाबत उन्होंने दोनों पर्यटक स्थलों का दौरा कर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं.

मंत्री सुदिव्य ने किया मेगालिथ का निरीक्षण

हजारीबाग पहुंचे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि देश का एकमात्र 3000 साल पुराना मेगालिथ हजारीबाग में है. यह बेहद आश्चर्य की बात है कि अब तक यह स्थल उपेक्षित रहा है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इसे विकसित किया जाएगा. यह स्थल रैयती जमीन पर है, जिन लोगों की जमीन जाएगी उन्हें सरकार उचित मुआवजा देगी. फिर इस क्षेत्र को विकसित किया जाएगा, ताकि विश्व पटल पर इसकी पहचान बन सके.

Megalith In Hazaribag
हजारीबाग का मेगालिथ. (फोटो-ईटीवी भारत)

अध्ययन के बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा मेगालिथ

वहीं मेगालिथ के खोजकर्ता शुभआशीष दास भी निरीक्षण के दौरान मंत्री सुदिव्य के साथ बड़कागांव में थे. शुभआशीष ने कहा कि यह एक बड़ी खुशखबरी है कि हजारीबाग के मेगालिथ की चर्चा केंद्रीय पर्यटन मंत्री के सामने होने जा रही है. ऐसे में इसका प्रचार-प्रसार भी खूब होगा. लोग दूर-दराज से यहां घूमने के लिए आएंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह एक अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र के रूप में उभरेगा.

राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड के दो पर्यटक स्थलों की चर्चा बड़ी बात है. आने वाले दिनों में हजारीबाग के मेगालिथ और मैक्लुस्कीगंज की पहचान पूरे विश्वभर में पर्यटन स्थल के रूप में होगी.

ये भी पढ़ें-

खतरे में हजारों वर्ष पुराना मेगालिथ का अस्तित्व, हो रही अनदेखी

हजारीबाग: 20-21 मार्च को दिखती है अनोखी खगोलीय घटना, मेगालिथ पत्थरों के बीच से निकलता दिखता है सूर्य

मंत्री सुदिव्य का प्रयास लाया रंग, गिरिडीह में चिड़ियाघर का प्रस्ताव स्वीकृत

झारखंड में पर्यटन और खेल को बढ़ावा देंगे महेंद्र सिंह धोनी, मंत्री सुदिव्य कुमार ने मुलाकात के बाद जताई उम्मीद

For All Latest Updates

TAGGED:

MEGALITH IN HAZARIBAGTOURIST DESTINATIONS IN JHARKHANDमंत्री सुदिव्य कुमार सोनूNATIONAL TOURISM CONFERENCEMINISTER SUDIBYA KUMAR SONU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.