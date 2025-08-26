रांची: एसआईआर के विरोध के बीच नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने चुनाव आयोग को लेकर बड़ी बात कह दी. झारखंड विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में केंद्रीय चुनाव आयोग का नाम बदल गया है.

चुनाव आयोग पर आरोप के बाद क्यों सामने आते हैं बीजेपी नेता?

मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग बिना रीढ का प्राणी हो गया है. उन्होंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट से हर मुद्दे पर डांट सुनने के बाद, जब वह कहते हैं कि आधार को मान्यता नहीं देंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आधार को मान्यता देना होगा. वह कहते हैं कि वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट हम पब्लिश नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वोटर लिस्ट को पब्लिश करना होगा. इन तमाम बातों के बाद भी बीजेपी से हमारे मित्र, चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर चुनाव आयोग का बचाव करते हैं तो यह सवाल पूछना बनता है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है?

मंत्री सुदिव्य कुमार (Etv Bharat)

मताधिकार के अधिकार से वंचित करने में जुटी बीजेपी: मंत्री सुदिव्य कुमार

जब चुनाव आयोग पर आरोप लगते हैं तो बीजेपी के नेता, चुनाव आयोग के प्रवक्ता बनकर सफाई देते हैं. यह उनकी कुत्सित मानसिकता को उजागर करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी भारत के संविधान को ना मानते हुए मताधिकार के अधिकार से वंचित करना चाहती हैं.

बिहार में कटे 65 लाख 64 हजार वोटर में कितने बंगलादेशी?

जेएमएम विधायक और राज्य सरकार में नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि बिहार में कटे 65 लाख 64 हजार वोटर के नाम पर चुनाव आयोग को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि इसमें कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं कितने श्रीलंका के हैं और कितने दूसरे देश से हैं? अगर बिहार के एसआईआर में चुनाव आयोग एक भी विदेशी घुसपैठिए मतदाता की पहचान नहीं कर पाया तो इस स्पेशल इंसेटिव रिविजन के मायने क्या है?



