उत्तराखंड के पहले कांच वाले बजरंग सेतु का निर्माण लगभग पूरा, मंत्री ने किया 1 हफ्ते में लोकार्पण का दावा, जानें खासियत - GLASS BAJRANG SETU RISHIKESH

ऋषिकेश का ग्लास ब्रिज (बजरंग सेतु) ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : April 24, 2025 at 11:35 AM IST | Updated : April 24, 2025 at 11:46 AM IST 3 Min Read

ऋषिकेश: लक्ष्मण झूला पुल के बगल में बन रहे बजरंग सेतु का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने की स्थिति में है. जनपद टिहरी और जनपद पौड़ी को जोड़ने वाला बजरंग सेतु दोनों छोर से जुड़ चुका है. अब केवल ग्लास पाथ और रेलिंग लगाने का मुख्य काम शेष बचा है. इसके अलावा सेतु पर रंग रोगन और लाइटिंग का कार्य भी किया जाना है. कैबिनेट मंत्री सुबह उनियाल ने सप्ताह भर में बजरंग सेतु को लोगों और पर्यटकों के लिए खोले जाने का दावा किया है. बजरंग सेतु का निर्माण लगभग पूरा: बता दें कि बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है. सेतु के दोनों साइड में डेढ़ डेढ़ मीटर का 65 मिलीमीटर की मोटाई वाला पारदर्शी कांच का फुटपाथ बनाने की तैयारी है. सेतु के प्रवेश द्वार की आकृति केदारनाथ धाम जैसी होगी. यह सेतु देश दुनिया के लोगों के लिए बेहद ही आकर्षण का केंद्र बनेगा. क्योंकि कांच का बनने वाला यह बजरंग सेतु दुनिया के चुनिंदा पुलों में एक होगा. उत्तराखंड का पहला कांच का ब्रिज (Video- ETV Bharat) उत्तराखंड का पहला ग्लास पाथ ब्रिज: लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता विजय मोघा ने बताया कि-

बजरंग सेतु के दोनों ओर केदारनाथ मंदिर की आकृति के पिलर लगभग तैयार हो चुके हैं. तारों पर सेतु का स्ट्रक्चर फिट हो रहा है. पायदान का काम भी पूरा हो गया है. ग्लास पाथ और रेलिंग लगाने का काम जल्दी शुरू किया जाएगा.

-विजय मोघा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी- मंत्री का 1 हफ्ते में बजरंग सेतु शुरू करने का दावा: कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सप्ताह भर में बजरंग सेतु को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. वर्ष 2022 में लोक निर्माण विभाग नरेंद्र नगर ने बजरंग सेतु का निर्माण कार्य शुरू किया था. पहले बजरंग सेतु के निर्माण कार्य को पूरा करने की अवधि जुलाई 2023 निर्धारित की गई थी. इसे बाद में बढ़ाकर दिसंबर 2024 किया गया. अब इसकी अंतिम निर्माण की तारीख 31 मई 2025 निश्चित है. लेकिन कैबिनेट मंत्री ने सप्ताह भर में ही सेतु को खोले जाने का दावा किया है. आइए अब आपको ऋषिकेश में बन रहे बजरंग सेतु की खासियत बताते हैं. बजरंग सेतु की खासियत उत्तराखंड का पहला ग्लास ब्रिज है ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर बन रहा है पुल की दोनों साइड पारदर्शी कांच के फुटपाथ हैं डेढ़-डेढ़ मीटर चौड़े फुटपाथ 65 एमएम ग्लास के हैं सेतु की लंबाई 132 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है बजरंग सेतु की लागत 68.86 करोड़ रुपए है बजरंग सेतु का निर्माण 2022 में शुरू हुआ था ब्रिज के टावर पर केदारनाथ धाम की आकृति होगी बजरंग सेतु पर हल्के चौपहिया वाहनों के साथ पैदल यात्री चलेंगे ये भी पढ़ें: ऋषिकेश ग्लास ब्रिज जल्द होगा तैयार, 75 फीसदी पूरा हुआ बजरंग सेतु का काम, जानिये कब खुलेगा

Last Updated : April 24, 2025 at 11:46 AM IST