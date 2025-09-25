ETV Bharat / state

जेल में गुर्जर समाज के लोगों से मिले मंत्री सोमेंद्र तोमर; सांसद चंद्रशेखर भी नेताओं से मिलने पहुंचे

मेरठ: जिले के दादरी में गुर्जर समाज के लोगों को पंचायत करने से रोकने की कोशिश की गई थी. उस दौरान पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था. इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुर्जर समाज के 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तभी से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. गुरूवार को यूपी सरकार के ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने जेल पहुंचकर गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की. वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पार्टी के गुर्जर नेताओं से मिलने मेरठ जेल पहुंचे. इससे पहले भी कई नेता जेल पहुंचकर गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की है.

गुरूवार को जेल पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने दादरी में हुई पत्थरबाजी की घटना को सुनियोजित साजिश बताया. उन्होंने कहा कि इसका जल्द ही खुलासा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना विपक्ष की साजिश है. जो भी हुआ, वह दुःखद है. विपक्ष हमें जातियों में बांटने का काम कर रहा है. यह जो नौजवान थे, उनके जाल में फंस गए. पीएम मोदी देश का नाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं. सीएम योगी विकास कर रहे हैं.

पश्चिम का विकास विपक्ष को नहीं भा रहा: मंत्री ने कहा कि पश्चिमी यूपी पहले क्राइम कैपिटल हुआ करता था. अब यहां विकास हो रहा है. यह विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है. उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज देश की रक्षा करने के लिए सदैव आगे रहा है. जातियों को लड़ाने का काम कुछ विपक्षियों ने किया है. जब दादरी में शांतिपूर्ण ढंग से गुर्जर समाज अपनी बात रख रहा था, तब वहां एजेंडे के तहत घटना कराई गई. पूरे मामले में जांच चल रही है और जल्द सब ठीक हो जाएगा.

मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रांति के नायक धनसिंह कोतवाल की मेरठ में प्रतिमा भी लगवाई है. वहां पुलिसकर्मी ट्रेनिंग लेते हैं. उसका भी नाम बदलकर कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रखा गया. सरकार सभी को साथ लेकर काम कर रही है.

सरकार देश के लिए काम कर रही है. ऊर्जा राज्यमंत्री मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि चाहे राजपूत हों, गुर्जर हों, जाट हों यह सभी आपस में भाई हैं. कुछ लोगों को यह सहन नहीं हो रहा है. इसी वजह से षड्यंत्र रचा जा रहा है.