जेल में गुर्जर समाज के लोगों से मिले मंत्री सोमेंद्र तोमर; सांसद चंद्रशेखर भी नेताओं से मिलने पहुंचे
मेरठ के दादरी क्षेत्र में गुर्जर समाज की महापंचायत के दौरान पत्थरबाजी के बाद 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है.
मेरठ: जिले के दादरी में गुर्जर समाज के लोगों को पंचायत करने से रोकने की कोशिश की गई थी. उस दौरान पुलिस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया था. इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गुर्जर समाज के 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तभी से इस मामले ने तूल पकड़ लिया है. गुरूवार को यूपी सरकार के ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने जेल पहुंचकर गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की. वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पार्टी के गुर्जर नेताओं से मिलने मेरठ जेल पहुंचे. इससे पहले भी कई नेता जेल पहुंचकर गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की है.
गुरूवार को जेल पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने दादरी में हुई पत्थरबाजी की घटना को सुनियोजित साजिश बताया. उन्होंने कहा कि इसका जल्द ही खुलासा होगा. उन्होंने यह भी कहा कि यह घटना विपक्ष की साजिश है. जो भी हुआ, वह दुःखद है. विपक्ष हमें जातियों में बांटने का काम कर रहा है. यह जो नौजवान थे, उनके जाल में फंस गए. पीएम मोदी देश का नाम बढ़ाने का काम कर रहे हैं. सीएम योगी विकास कर रहे हैं.
पश्चिम का विकास विपक्ष को नहीं भा रहा: मंत्री ने कहा कि पश्चिमी यूपी पहले क्राइम कैपिटल हुआ करता था. अब यहां विकास हो रहा है. यह विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है. उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज देश की रक्षा करने के लिए सदैव आगे रहा है. जातियों को लड़ाने का काम कुछ विपक्षियों ने किया है. जब दादरी में शांतिपूर्ण ढंग से गुर्जर समाज अपनी बात रख रहा था, तब वहां एजेंडे के तहत घटना कराई गई. पूरे मामले में जांच चल रही है और जल्द सब ठीक हो जाएगा.
मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्रांति के नायक धनसिंह कोतवाल की मेरठ में प्रतिमा भी लगवाई है. वहां पुलिसकर्मी ट्रेनिंग लेते हैं. उसका भी नाम बदलकर कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र रखा गया. सरकार सभी को साथ लेकर काम कर रही है.
सरकार देश के लिए काम कर रही है. ऊर्जा राज्यमंत्री मंत्री सोमेंद्र तोमर ने कहा कि चाहे राजपूत हों, गुर्जर हों, जाट हों यह सभी आपस में भाई हैं. कुछ लोगों को यह सहन नहीं हो रहा है. इसी वजह से षड्यंत्र रचा जा रहा है.
मंत्री बोले- सपा अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती: सोमेंद्र तोमर ने कहा कि हर पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते थे, लेकिन उनके साथ उनकी ही पार्टी में क्या हुआ? यह सभी को मालूम है. उन्होंने कहा कि आजम खा ने सपा में लंबे समय तक पार्टी के लिए काम किया. सपा का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनको रिसीव करने नहीं पहुंचा. यह सोचना चाहिए कि सपा अपने नेताओं का अपमान करती है.
गुर्जर समाज से मिलने पहुंचे सांसद चंद्रशेखर आजाद: नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गुरुवार को मेरठ जेल पहुंचे. वे पार्टी के गुर्जर नेताओं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी और पार्टी नेता रविंद्र पोसवाल से मिलने पहुंचे. चंद्रशेखर का काफिला जैसे ही जेल पहुंचा बेरिकेट लगाकर पुलिस ने रोका.
सांसद चंद्रशेखर ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर असंतोष भी जताया. कहा कि वह अपने अपने भाइयों से मिलने आए हैं. जेल के गेट पर पहुंचते ही चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं को एक तरफ खड़े हो जाने के लिए बोला. उन्होंने कहा कि जो जेल में लोग बंद हैं, यह उनके परिवार के लोग हैं.
पार्टी नेताओं का कहना है, कि पुलिस ने जगह-जगह काफिले को रोका. बीते दिनों सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी जेल में गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की थी. इसके बाद लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने मुलाकात की. गुरूवार दोपहर में प्रदेश सरकार के मंत्री सोमेंद्र तोमर भी मिलने पहुंचे थे.
