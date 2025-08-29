चरखी दादरी: जिले में आज ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई. बैठक के दौरान काफी हंगामा हुआ. यहां हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे और लोगों की समस्याएं सुनी. इस दौरान कृषि मंत्री ने कई लोगों की समस्या का समाधान भी किया. इस बीच नाजिर के साथ कोर्ट का समन देने गए वकील को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. हालांकि बाद में उसे छोड़ दिया गया.

12 शिकायतों का किया मौके पर निदान: बैठक के बाद मंत्री श्याम सिंह राणा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि "ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में अवैध माइनिंग, अवैध कॉलोनी विकसित करने, फर्जी प्रॉपर्टी आईडी सहित 16 शिकायतें रखी गई थी, जिसमें 12 शिकायतों का मौके पर ही निदान किया गया. इन दिनों भारी बारिश के कारण फसलें बर्बाद हुई हैं, उसका सरकार द्वारा किसानों को भरपाई करवाई जाएगी. हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाता है. किसान पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करें. जिस आधार पर फसलों की भरपाई का मुआवजा किसानों को मिल सके."

मंत्री श्याम सिंह राणा ने लोगों की समस्याएं सुनी (ETV Bharat)

समन मामले में बोले मंत्री राणा: वहीं कोर्ट के एक करोड़ की मानहानि का समन भेजे जाने के बारे में मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि "न्यायालय से मिलेगा तो वे जरूर लेंगे. समन देने आये वकील को हिरासत में लेने पर मंत्री दी ने कहा कि इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है."

एडवोकेट संजीव तक्षक बोले- "सीएम से करेंगे शिकायत": वहीं, इस मामले में एडवोकेट संजीव तक्षक ने कहा कि "वकील प्रशांत कानूनी प्रक्रिया के तहत नाजीर को साथ लेकर कोर्ट का समन रिसीव करवाने के लिए गए थे. उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव करना और हिरासत में लेना निंदनीय हैं." वकील संजीव तक्षक ने मंत्री श्याम सिंह राणा पर कई आरोप लगाए और कहा कि " इस मामले को लेकर शिकायत आला अधिकारियों और सीएम को भेजेंगे."

जानें पूरा मामला: दरअसल, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा द्वारा बीते 15 अप्रैल को ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई थी. बैठक के दौरान वकीलों के साथ मंत्री की बहस हो गई थी. इसी को लेकर वकील संजीव तक्षक ने मंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का दावा किया. आज की बैठक में संजीव तक्षक के सहयोगी वकील प्रशांत गहलावत समन देने बैठक में पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

