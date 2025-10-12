ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी का सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन, पुलिस ने दर्ज किया केस, श्याम बिहारी ने कही बड़ी बात

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के पीए की पत्नी का सड़क पर जन्मदिन मनाया गया. पुलिस में इसकी शिकायत हुई है.

MCB NEWS
श्याम बिहारी जायसवाल के पीए और उनकी पत्नी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 12, 2025 at 6:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विशेष निज सचिव राजेंद्र दास की पत्नी का सड़क पर जन्मदिन मनाया गया. 9 अक्टूबर को यह बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया गया. अब इस केस में पुलिस के पास शिकायत की गई है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. कांग्रेस ने इस पूरी घटना पर सवाल खड़े किए हैं और इसे हाईकोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन बताया है. इस बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घटना 9 अक्टूबर, गुरुवार की बताई जा रही है, जब चिरमिरी मुख्य मार्ग पर यह बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था. इस दौरान आतिशबाजी और केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद यह मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया. कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है.

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप: सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कांग्रेस ने कहा कि विशेष निज सहायक राजेंद्र दास ने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए मुख्य सड़क पर पटाखे जलाए और आतिशबाजी करवाई. कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक मर्यादा और कानून व्यवस्था का खुला मजाक बताया. पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और उनके करीबियों पर नियम-कानून लागू नहीं होते और ऐसे लोग कानून को ताक पर रखकर जनता के बीच गलत संदेश दे रहे हैं.

मंत्री के पीए ने सभी आरोपों से किया इंकार: पुलिस की तरफ से जांच और केस दर्ज होने के बाद मंत्री के स्पेशल पीए राजेंद्र दास ने इन सभी आरोपों से इंकार किया है. उन्होंने कहा कि समारोह उनके घर के सामने आयोजित था, न कि सड़क पर. उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का जन्मदिन घर के बाहर मनाया गया था. आतिशबाजी कार्यकर्ताओं ने की थी, मैंने नहीं. मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं. दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने इस घटना की पुष्टि की है और केस दर्ज करने की बात कही है.

Details Of FIR
एफआईआर की डिटेल (ETV BHARAT)
MCB police action
एमसीबी पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT)
Copy of FIR
एफआईआर की कॉपी (ETV BHARAT)
CASE ON PA OF MINISTER SHYAM BIHARI
FIR की जानकारी (ETV BHARAT)

राजेंद्र दास के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य सड़क पर खड़े होकर आतिशबाजी की गई थी, जिससे राहगीरों को असुविधा हुई. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125, 285, 3(5) और मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 22 व 177 के तहत अपराध दर्ज किया है. फिलहाल जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद नामजद अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी- आर एन गुप्ता, थाना प्रभारी, चिरमिरी

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कानून सबके लिए बराबर: वीडियो के वायरल होने और राजनीतिक बवाल के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कानून और संविधान सबके लिए समान है, चाहे वह उनका निजी सचिव ही क्यों न हो.

भारत में संविधान और नियम सबके लिए हैं. किसी को गड़बड़ी करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो गड़बड़ी करेगा, उसके खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी और हुई भी है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य मंत्री ने बयान जारी कर कानून के तहत कार्रवाई की बात कही है. पुलिस भी इस केस में जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे एक्शन लिया जाएगा.

बलरामपुर में मां और बेटी की मिली लाश, हत्या या हादसा, जांच में जुटी पुलिस

छत्तीसगढ़ में एग्री स्टैक पोर्टल से किसान परेशान, जांजगीर में अधूरा रकबा दर्ज, हरकत में प्रशासन

1 बीड़ी के लिए मर्डर, रायपुर के अभनपुर में हुई अजीबोगरीब वारदात

For All Latest Updates

TAGGED:

SHYAM BIHARI JAISWAL PAमंत्री श्याम बिहारी जायसवालमनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर पुलिसछत्तीसगढ़ कांग्रेसMINISTER SHYAM BIHARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.