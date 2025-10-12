ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी का सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन, पुलिस ने दर्ज किया केस, श्याम बिहारी ने कही बड़ी बात

कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप: सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कांग्रेस ने कहा कि विशेष निज सहायक राजेंद्र दास ने अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए मुख्य सड़क पर पटाखे जलाए और आतिशबाजी करवाई. कांग्रेस ने इसे प्रशासनिक मर्यादा और कानून व्यवस्था का खुला मजाक बताया. पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं और उनके करीबियों पर नियम-कानून लागू नहीं होते और ऐसे लोग कानून को ताक पर रखकर जनता के बीच गलत संदेश दे रहे हैं.

घटना 9 अक्टूबर, गुरुवार की बताई जा रही है, जब चिरमिरी मुख्य मार्ग पर यह बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था. इस दौरान आतिशबाजी और केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद यह मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया. कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विशेष निज सचिव राजेंद्र दास की पत्नी का सड़क पर जन्मदिन मनाया गया. 9 अक्टूबर को यह बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया गया. अब इस केस में पुलिस के पास शिकायत की गई है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. कांग्रेस ने इस पूरी घटना पर सवाल खड़े किए हैं और इसे हाईकोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन बताया है. इस बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मंत्री के पीए ने सभी आरोपों से किया इंकार: पुलिस की तरफ से जांच और केस दर्ज होने के बाद मंत्री के स्पेशल पीए राजेंद्र दास ने इन सभी आरोपों से इंकार किया है. उन्होंने कहा कि समारोह उनके घर के सामने आयोजित था, न कि सड़क पर. उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का जन्मदिन घर के बाहर मनाया गया था. आतिशबाजी कार्यकर्ताओं ने की थी, मैंने नहीं. मैं जांच में सहयोग करने को तैयार हूं. दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने इस घटना की पुष्टि की है और केस दर्ज करने की बात कही है.

राजेंद्र दास के कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य सड़क पर खड़े होकर आतिशबाजी की गई थी, जिससे राहगीरों को असुविधा हुई. पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 125, 285, 3(5) और मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 22 व 177 के तहत अपराध दर्ज किया है. फिलहाल जांच जारी है और जांच पूरी होने के बाद नामजद अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी- आर एन गुप्ता, थाना प्रभारी, चिरमिरी

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कानून सबके लिए बराबर: वीडियो के वायरल होने और राजनीतिक बवाल के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कानून और संविधान सबके लिए समान है, चाहे वह उनका निजी सचिव ही क्यों न हो.

भारत में संविधान और नियम सबके लिए हैं. किसी को गड़बड़ी करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जो गड़बड़ी करेगा, उसके खिलाफ कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी और हुई भी है- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य मंत्री ने बयान जारी कर कानून के तहत कार्रवाई की बात कही है. पुलिस भी इस केस में जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे एक्शन लिया जाएगा.