भिवानी: हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जलभराव की समस्या को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई. श्रुति चौधरी ने कहा कि जिन अधिकारियों की वजह से जलभराव हुआ है. उनकी जिम्मेदारी तय करके बताएं. उन्होंने कहा कि हर साल ये परेशानी आती है. अधिकारियों को पता था कि इस बार भी यही दिक्कत आएगी फिर भी उन्होंने सफाई नहीं की और काम में लापरवाही बरती.

श्रुति चौधरी ने लगाई अधिकारियों की क्लास: बारिश के बाद सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने जलभराव वाले इलाकों का दौरा किया. इसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया. वीडियो में श्रुति चौधरी अधिकारियों की क्लास लगाती नजर आ रही हैं. वो कह रही हैं कि किस अधिकारी के कारण ये जलभराव की दिक्कत आई है. उनकी जिम्मेदारी तय करके बताएं. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आमजन की सुविधा हमारी पहली प्राथमिकता है. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी.

कैबिनेट मंत्री ने किया था गांवों का दौरा: बता दें कि मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी की तोशाम विधानसभा के गांव दांग खुर्द, दांग कलां, सागवान, बीरण व बापोड़ा गांवों का दौरान किया था. जहां पर जलभराव हो रखा था. जलभराव के कारण किसानों की फसलें खराब हो गई. गांवों में पानी घुस गया. इस स्थिति को देखकर उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की क्लास लगाई. साथ ही कहा कि इस तरह की दिक्कत आने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए.

बरसाती पानी के स्थाई समाधान का आश्वासन: सिंचाई और महिला एवं विकास विभाग मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा था कि बरसाती पानी का स्थाई समाधान किया जाएगा. मास्टर प्लान तैयार करके जिला के जलभराव से प्रभावित क्षेत्र में समस्या का स्थाई निवारण करेंगे. गांव में बरसाती पानी के कारण फसलें खराब हो गई है और बस्तियों में भी बरसाती पानी घुस आया है. जिसका समाधान यथाशीघ्र करवाया जाए.

