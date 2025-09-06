कांग्रेस जिलाध्यक्ष चयन के लिए मंत्री ने की रायशुमारी, कहा- राहुल गांधी के मुद्दों को गांव तक पहुंचाने की चल रही कवायद
कांग्रेस जिला अध्यक्ष चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात भी किया जा रहा है.
Published : September 6, 2025 at 1:42 PM IST
धनबाद: कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष चयन की प्रक्रिया चल रही है. राहुल गांधी के निर्देशानुसार धनबाद में जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर नियुक्त मुख्य पर्यवेक्षक सह कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और पर्यवेक्षक विधायक दिनेश गुर्जर एक्टिव हैं. वे कांग्रेस पार्टी के एक-एक कार्यकर्ताओं से मिलकर उनकी राय लेने में जुटे हैं. तीन सदस्यीय टीम अब तक धनबाद के दस प्रखंडों का दौरा कर चुकी है. वहीं, 8 सितंबर तक टीम धनबाद पहुंचेगी.
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कांग्रेस पार्टी संगठन को गांव-गांव तक मजबूती देने के लिए संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत अपनी कवायद तेज कर दी है. इसी संगठन सृजन कार्यक्रम की कड़ी में धनबाद जिला अध्यक्ष का चयन की भी प्रक्रिया जारी है. जिला अध्यक्ष के पद के लिए कांग्रेस पार्टी से 27 दावेदार सामने आए हैं.
इस बार जिला अध्यक्ष का चयन संगठन के छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं की राय से होगी. धनबाद में दो दिनों से कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर रायशुमारी कर रही है. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश में वोट चोरी की जा रही है. ऐसे में बूथ अध्यक्ष को वोट चोरी कैसे रोके, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी.
14 सितंबर को जिला अध्यक्ष के चयन की रिपोर्ट केंद्र नेतृत्व को सौंप दी जाएगी. यह सिर्फ एक पद भरने का कार्यक्रम नहीं है बल्कि आने वाली चुनौतियों की एक तैयारी भी है. राहुल गांधी के मुद्दे को गांव- गांव तक पहुंचाना है. गांव तक संगठन मजबूत हो, हमलोग इस दिशा में भी काम कर रहे हैं.
