रांची: झारखंड प्रदेश कार्यालय में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री सह कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने जनता दरबार लगाया. जिसमें पहुंचे आम जनों की समस्याओं के निवारण के लिए जन सुनवाई की.

गुरुवार को राज्य के अलग-अलग क्षेत्र से 73 फरियादी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे. आज की जन सुनवाई में ज्यादातर मामले मंईयां सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने, आवेदन के बाद भी वृद्धा-विधवा पेंशन नहीं मिलने से हो रही परेशानी, बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को हजारों- लाखों की राशि बिजली बिल में भेज दिए जाने से लेकर जातीय-आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी जैसी शिकायत लेकर कृषिमंत्री के पास पहुंचे थे.

रांची प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का जनता दरबार (ETV Bharat)

पलामू से आये संतोष जायसवाल ने राज्य और पलामू में यूरिया खाद की हो रही कालाबाजारी पर रोक लगाने एवं अन्नदाताओं के लिए यूरिया की उपलब्धता वाजिब दाम पर करवाने की फरियाद कृषि मंत्री से की. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके निवारण का भरोसा भी दिया.

'उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं'

जन सुनवाई के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने माना कि राज्य में मांग के अनुसार यूरिया खाद की उपलब्धता में कमी है. इसके लिए विभाग अपने स्तर से प्रयास भी कर रहा है. इसके साथ साथ यह भी रिपोर्ट मिल रही है कि खासकर पलामू जिला में उर्वरक की कालाबाजारी के लिए अवैध तरीके से स्टोर भी किया जा रहा है. पूर्व में ऐसे कृत्य करते पाए गए चार उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का लाइसेंस रद्द कर सील किया गया है.

लोगों की समस्याएं सुनतीं कृषि मंत्री (ETV Bharat)

मंत्री ने कहा कि किसानों को हो रही उर्वरक की समस्या का समाधान करने के लिए जहां केंद्रीय कृषि मंत्री से झारखंड को यूरिया का कोटा बढ़ाने की मांग की है. वहीं 22 अगस्त को राज्य के करीब 200 थोक उर्वरक विक्रेताओं के साथ बैठक भी होगी.

'बिजली बिल में गड़बड़ी के एक जैसे पैटर्न मिल रहे हैं तो स्मार्ट मीटर की जांच कराएं'

एक बिजली उपभोक्ता को 01 लाख 32 हजार का विपत्र एक बार में भेज देने और उसका बिजली कनेक्शन काट दिए जाने की शिकायत कृषि मंत्री से की. इस मंत्री ने तत्काल बिजली विभाग के जीएम से बात की और उन्हें पूरे मामले की जांच कर फरियादी को राहत दिलाने को कहा. मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर अगर बार बार एक ही पैटर्न की शिकायत मिल रही है तो उसकी जांच जरूरी है ताकि उपभोक्ता परेशान न हो.

"कांग्रेस की पहल प्रशंसनीय, जनता को राहत मिले,यही लक्ष्य'

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित निपटारा हो इसके लिए कांग्रेस नेतृत्व ने जनता दरबार में जनशिकायतों की सुनवाई के कार्यक्रम शुरू किया है. फरियादियों की बढ़ती संख्या इस ओर इशारा करती है कि आमजन के भरोसा और विश्वास जनता दरबार पर बढ़ा है. अधिकारियों को फोन, पत्राचार भी करते हैं. कई मामले ऐसे भी आते हैं जो कोर्ट में लंबित होते हैं या जमीन जायदाद से जुड़े होते हैं, ऐसे में जब फरियादियों की शिकायत का निपटारा नहीं हो पाता तो वह निराश हो जाते हैं. हमें भी निराशा होती है लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा फरियादियों की शिकायतें दूर हो जाए.

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जनता दरबाद में मंत्री समेत अन्य (ETV Bharat)

कृषि मंत्री ने इस बार राज्य में धान की अच्छी रोपनी की जानकारी देते हुए बताया कि अत्यधिक बारिश की वजह से जहां भी अन्य फसलों का नुकसान हुआ है. सरकार मुआवजा उपलब्ध कराएगी. आज की जन सुनवाई के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, रांची ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश किरण महतो, ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू, प्रवक्ता सोनाल शांति, निरंजन पासवान, जगदीश साहू, राजन वर्मा एवं अन्य नेता भी उपस्थित रहे.

इसे भी पढ़ें- जनता दरबार में फरियादियों की लगी भीड़, लोगों की समस्या दूर करने का अधिकारियों ने किया दावा

इसे भी पढ़ें- कांग्रेस भवन में लगा जनता दरबार, मंत्री दीपिका पांडे सिंह के समक्ष जेएसएससी सफल छात्र सहित कई ने लगाई गुहार

इसे भी पढ़ें- रांची में स्वास्थ्य मंत्री का जनता दरबार, फरियादी ने बताया खाते में नहीं पहुंच रही मंईयां सम्मान की राशि