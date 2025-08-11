ETV Bharat / state

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की राहुल गांधी समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा, कहा-हठधर्मिता छोड़ सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग - ARRESTING OF RAHUL GANDHI

राहुल गांधी समेत कई बड़े कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने निंदा की है.

Minister Shilpi Neha Tirkey
झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 11, 2025 at 8:42 PM IST

रांची: झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के कई सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की है. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों चुनाव आयोग से तथ्यों के आधार पर जो सवाल पूछे थे, उन सवालों में से किसी एक सवाल का भी अब तक जवाब नहीं मिल पाया है.

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत के साथ वोटों की हेराफेरी को देश की जनता के समक्ष रखा है.वोटर लिस्ट में मृत लोगों के नाम, जीवित लोगों को मृत की सूची में डालना, एक ही पते पर 100 से 200 लोगों के नाम, एक ही वोटर का एक से अधिक राज्यों के वोटर लिस्ट में नाम होना काफी चौंकाने वाले तथ्य हैं.

बयान देतीं झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की. (वीडियो-ईटीवी भारत)

चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहींः शिल्पी नेहा

झारखंड की कृषि मंत्री ने कहा कि उनके नेता ने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में तथ्यों के आधार पर बताया है कि कैसे 100250 वोटों की चोरी हुई है. राहुल गांधी के सवालों का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है. ऐसे में जब देश की जनता के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और देश की जनता चुनाव आयोग से हकीकत जानना चाहती है तो चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है.

चुनाव आयोग से पक्ष रखने की मांग

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक वोटर को एक वोट का अधिकार है. अगर इसमें हेराफेरी हुई है या नहीं भी हुई है तो चुनाव आयोग को आगे आकर अपना पक्ष रखना चाहिए. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि क्या 2024 में चुनी गई केंद्र सरकार सही तरीके से चुनी गई सरकार है या धोखा और हेराफेरी से चुनी हुई सरकार है? चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इन तमाम विषयों पर अपनी बात देश की जनता के समक्ष रखनी चाहिए .

