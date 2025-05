ETV Bharat / state

PDS घोटाले पर बोले मंत्री रणबीर गंगवा- "दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा", जल विवाद पर भी की टिप्पणी - RANBIR GANGWA IN KARNAL

करनाल में मंत्री रणबीर गंगवा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 12, 2025 at 4:51 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 6:40 PM IST 4 Min Read

करनाल: करनाल में मासिक कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार के मंत्री रणबीर गंगवा विशेष रूप से मौजूद रहे. बैठक में नागरिकों द्वारा कुल 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से पांच शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया. शेष 10 शिकायतों पर विस्तार से जांच के बाद उचित कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं. मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहित के लिए प्रतिबद्ध है और हर स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जा रहा है. पीडीएस घोटाले की जांच, सड़कों की मरम्मत के निर्देश PDS घोटाले पर मंत्री रणबीर गंगवा (Etv Bharat) बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में हुए करोड़ों रुपये के राशन घोटाले की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए रणबीर गंगवा ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने बताया कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की अनाज मंडियों में कट्टों की सिलाई या पैकेजिंग को लेकर यदि कोई गड़बड़ी सामने आती है, तो उसकी भी जांच की जाएगी. साथ ही, हरियाणा की खराब सड़कों को लेकर उन्होंने कहा कि जो सड़कें गारंटी पीरियड में आती हैं, उन्हें 15 जून से पहले ठीक करवा दिया जाएगा. इसके अलावा, करीब 6000 किलोमीटर लंबी सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य वर्ष के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है. पीडीएस घोटाले की जांच कराने की मंत्री रणबीर गंगवा ने कही बात (Etv Bharat)

डीसी ने एसडीएम को सौंपी जांच की जिम्मेदारी:



मामले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने तुरंत डीसी को जांच के आदेश दे दिए. डीसी उत्तम सिंह ने साफ कहा कि शिकायत की जांच एसडीएम से कराई जाएगी और अगर शिकायत में सच्चाई पाई जाती है तो सभी जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. डीएफएससी अधिकारियों को भी चेताया गया है कि इस बार गलती साबित हुई तो बख्शा नहीं जाएगा. 15 में से 5 शिकायतों का किया गया निवारण (Etv Bharat) गरीबों के बीपीएल कार्ड भी किए गए रद्द:



शिकायतकर्ता ने बताया कि हाल ही में जिन लोगों को सही मायनों में बीपीएल सूची में होना चाहिए था, उनके कार्ड बिना किसी कारण रद्द कर दिए गए. इससे साफ है कि यह सुनियोजित ढंग से किया गया घोटाला है, जिसमें अधिकारियों और डिपो होल्डर्स की मिलीभगत नजर आती है. बैठक में आई 15 शिकायतें (Etv Bharat) सेना की कार्रवाई और जल विवाद पर मंत्री का बयान बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर एक सशक्त संदेश दिया है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में नौ आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया गया है. वहीं, सीजफायर की पेशकश भी पाकिस्तान की ओर से आई है. पंजाब-हरियाणा जल विवाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें पंजाब से एक भी बूंद पानी की जरूरत नहीं, लेकिन जो हमारा हक का पानी है, वह हमें चाहिए. हिमाचल प्रदेश में स्थित डैम से यह पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जाता है. इस समय हरियाणा में करीब साढ़े आठ क्यूसिक पानी की खपत हो रही है. यह मुद्दा मुख्यमंत्री स्तर पर उठाया गया है और बीबीएमबी ने संज्ञान लिया है. हमें उम्मीद है कि हमारे हिस्से का पानी जल्द मिलेगा. HSVP के अधिकारियों को लगाई फटकार : जिला ग्रीवेंस की मीटिंग में सेक्टर सात निवासी राजेश कुमार ने एचएसबीपी के प्लाट के बारे में शिकायत दी. शिकायतकर्ता ने मंत्री रणबीर गंगवा को बताया कि उसने सेक्टर 7 में मकान संख्या 1994 खरीदा था . उसने वर्ष 2021 में विभाग में संपत्ति हस्ताक्षरण के लिए आवेदन किया तो अधिकारियों ने बार बार रिजेक्ट किया और उससे सात बार ट्रांसफर परमिशन की फीस भरवाई. शिकायत सुनने के बाद रणबीर गंगवा भड़क गए और मीटिंग में मौजूद एचएसबीपी के अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाए और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इसे भी पढ़ें - अनिल विज का कांग्रेस पर जबरदस्त अटैक, कहा- "इनके पास समझ की कमी, इंदिरा ने किया देश का बड़ा नुकसान"

