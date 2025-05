ETV Bharat / state

खूंटी के तोरपा में बनेगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, मंत्री रामदास सोरेन ने किया शिलान्यास - KASTURBA GANDHI RESIDENTIAL SCHOOL

खूंटी के तोरपा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का शिलान्यास करते मंत्री रामदास सोरेन. ( फोटो-ईटीवी भारत )

Published : May 23, 2025 at 7:57 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 8:55 PM IST

खूंटी: शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन शुक्रवार को खूंटी के तोरपा में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में पहले हमारे लोग शिक्षा का महत्व नहीं जानते थे, लेकिन अब बच्चों की शिक्षा पर माता-पिता ध्यान देने लगे हैं. राज्य की मिट्टी में जन्म लेने वाले बच्चे आईएएस और आईपीएस बने उसके इसके लिए सरकार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के 80 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई की तर्ज पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है और इनमें पढ़ाई शुरू हो चुकी है. राज्य में सभी 262 बालिका आवासीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही है. सरकार पंचायत स्तर पर सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्कूलों को जोड़ेगी. संबोधित करते मंत्री रामदास सोरेन. (वीडियो-ईटीवी भारत) तोरपा में आवासीय विद्यालय का शिलान्यास दरअसल, मंत्री रामदास सोरेन ने तोरपा प्रखंड की अम्मा पंचायत अंतर्गत जिबिलोंग रायकेरा में शुक्रवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत आवासीय विद्यालय भवन की आधारशिला रखी. पांच एकड़ भूमि पर लगभग छह करोड़ की लागत से बनने वाले स्कूल का शिलान्यास शिक्षा मंत्री ने किया. शिक्षा के बिना जीवन अधूराः रामदास सोरेन शिलान्यास के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है. शिक्षा के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. शिक्षा के बिना समाज को विकसित नहीं कर सकते हैं. झारखंड अलग राज्य का निर्माण करने का उद्देश्य इस राज्य को विकसित करना है. इस राज्य की जनता को हर बेहतर सुविधा मिले इसको लेकर पहल की जा रही है. आने वाले समय में राज्य और क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में यह विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा. राज्य में 26 हजार शिक्षकों की नियुक्त होगी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में जल्द 26 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. केरल के तर्ज पर झारखंड में भी बच्चों को शिक्षा देने का कोशिश करेंगे. दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते मंत्री रामदास सोरेन. (फोटो-ईटीवी भारत)

