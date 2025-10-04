ETV Bharat / state

'कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहनी चाहिए'; मंत्री राकेश सचान बोले- आमजन की सुरक्षा और न्याय भाजपा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता

मंत्री राकेश सचान ने कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण व विकास कार्यों की समीक्षा की.

बलरामपुर में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री राकेश सचान
बलरामपुर में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री राकेश सचान (Photo credit: BJP media cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 5:10 PM IST

2 Min Read
बलरामपुर : यूपी सरकार के लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान जिले की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों का जायजा लेने शनिवार को बलरामपुर पहुंचे. प्रभारी मंत्री ने कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण व विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने विकास से सम्बंधित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने व तटबंधों के रखरखाव के सम्बंध में अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए.


कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा और न्याय भाजपा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रशासन तत्परता से कार्य करे तथा लोगों को समय से सहायता मिले. उन्होंने तटबंधों की स्थिति के बारे में सम्बंधित अधिकारियों से जानकारी ली.

उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों की भी समीक्षा की. उन्होंने जिले में चल रहे निर्माण के सम्बंध में अधिकारियों से जानकारी ली. परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.

विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण की मांग की. भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर कार्य करते हैं. उन्हें उचित सम्मान मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यकर्ताओं व आमजन के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए.

प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसमस्याओं के समाधान में कोई कोताही न बरती जाए तथा योजनाओं का लाभ समय से पात्र व्यक्तियों को सुनिश्चित किया जाए. सदर विधायक पल्टूराम, तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, उतरौला विधायक राम प्रताप वर्मा व गैसड़ी के पूर्व विधायक शैलेष कुमार सिंह शैलू ने अपने क्षेत्र के विकास के सम्बंधित विभिन्न प्रस्ताव बैठक में प्रस्तुत किए.

प्रभारी मंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को प्रस्ताव पर आपेक्षित कार्रवाई कर शासन में प्रेषित करने की बात कही. इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू, श्याम मनोहर तिवारी, जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार, सीडीओ हिमांशु गुप्ता, एडीएम ज्योति राय, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद थे.

