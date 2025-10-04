ETV Bharat / state

'कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहनी चाहिए'; मंत्री राकेश सचान बोले- आमजन की सुरक्षा और न्याय भाजपा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता

बलरामपुर में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री राकेश सचान ( Photo credit: BJP media cell )

बलरामपुर : यूपी सरकार के लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान जिले की कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों का जायजा लेने शनिवार को बलरामपुर पहुंचे. प्रभारी मंत्री ने कानून व्यवस्था, बाढ़ नियंत्रण व विकास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने विकास से सम्बंधित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने व तटबंधों के रखरखाव के सम्बंध में अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए.



कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहनी चाहिए. उन्होंने कहा कि आमजन की सुरक्षा और न्याय भाजपा सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है.

उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में प्रशासन तत्परता से कार्य करे तथा लोगों को समय से सहायता मिले. उन्होंने तटबंधों की स्थिति के बारे में सम्बंधित अधिकारियों से जानकारी ली.

उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विकास कार्यों की भी समीक्षा की. उन्होंने जिले में चल रहे निर्माण के सम्बंध में अधिकारियों से जानकारी ली. परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया.