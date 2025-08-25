रांचीः झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से तीन प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा. इनमें पहला है, झारखंड में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर प्रतिवेदन. दूसरा है मार्च 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए प्रतिवेदन और तीसरा है वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन. सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की जनसंख्या पिछले 10 वर्षों में 15.25 प्रतिशत की दर से बढ़ी है जो साल 2014 में 3.37 करोड़ से बढ़कर साल 2024 में चार करोड़ हो गई है.

राज्य सरकार को सीएजी की जरूरी सिफारिशें

रिपोर्ट के जरिए राज्य सरकार से तीन सिफारिश की गई है. पहला है कि निर्धारित समय में निरीक्षण प्रतिवेदन या कंडिकाओं के उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो. इसके अलावा नुकसान या बकाया की समय पर वसूली हो. साथ ही हर विभाग के लिए प्रत्येक तिमाही में एक लेखा परीक्षा समिति की बैठक सुनिश्चित हो.

सीएजी ने बाघों के लिए एक प्रभावी अछूता क्षेत्र बनाने के लिए मुख्य क्षेत्र में स्थित गांवों के स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया में तेजा लाने का सुझाव दिया है. साथ ही एमएस ट्रिप्स अनुप्रयोग का उपयोग आवास की सुरक्षा, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और शिकारियों-शिकार की आबादी की बहाली के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने के लिए भी किया जा सकता है.

सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक दामोदर और गवई नदियों पर दो पुलों के निर्माण पर हुए 15.09 करोड़ का व्यय बेकार गया क्योंकि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी इसे उपयोग में नहीं लाया जा सका. क्योंकि पहुंच पथों के निर्माण के लिए जरुरी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका था. इसी तरह बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड में एक मॉल के लिए निर्मित भवन का उपयोग नहीं किया जा सका. इसके निर्माण में 5.09 करोड़ बेकार खर्च हुआ.

पेंशन मद में अधिक भुगतान

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी IFMS के डेटाबेस के विश्लेषण का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि 344 कोषागारों ने मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन का रुपांतरित मूल्य की प्राधिकृत अनुमान्य राशि के विरुद्ध पेंशनभोगियों को कुल 11 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया है.

कैसा रहा वित्तीय प्रबंधन

रिपोर्ट के मुताबिक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी मौजूदा कीमतों पर 10.40 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से 2019-20 में 3,10,305 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 4,61,010 करोड़ हो गया. राज्य का बजट परिव्यय 10,54 प्रतिशत की सीएजीआर से 2019-20 में 94,765 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 1,41,499 करोड़ हो गया.

इसी तरह 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी में 10.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई. राजस्व प्राप्तियां 9.57 प्रतिशत की दर से बढ़ी और जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2022-23 में 19.23 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 19.07 प्रतिशत हो गया. पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 11.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई और राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

झारखंड राज्य का कुल व्यय पिछले वर्ष से 19.58 प्रतिशत बढ़कर 84,908 करोड़ से 1,01,537 करोड़ हो गया. इसमें से राजस्व व्यय में 2022-23 से 14.99 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई. राजस्व अधिशेष 2022-23 की तुलना में 17.04 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए 13,563.59 करोड़ रु से घटकर 2023-24 में 11,252.08 करोड़ रु हो गई. इसी अवधि के लिए राजकोषीय घाटा 2022-23 में 6,616.72 करोड़ से 37.15 प्रतिशत बढ़कर 2023-24 में 6,331.76 करोड़ हो गया.

