ETV Bharat / state

शहीद जवानों की पत्नी ने वित्त मंत्री से कहा- नहीं रुकना चाहिए अभियान, मिले सख्त सजा

पलामू: मनातू मुठभेड़ में शहीद हुए हैदरनगर क्षेत्र के दो वीर सपूतों बरेवा गांव निवासी संतन मेहता और परता गांव निवासी सुनील राम के परिजनों से सोमवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए परिजनों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार और बैंक के बीच हुए समझौते के तहत प्रत्येक शहीद परिवार को 1-1 करोड़ रुपये और सरकारी सेवाओं के तहत एक-एक करोड़ यानी कुल 2 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही शहीद संतन मेहता की पत्नी सरिता देवी, जो स्नातक उत्तीर्ण हैं को विभाग में लिपिक पद पर नौकरी दी जाएगी. उन्होंने घोषणा की कि बरेवा मेन रोड से श्मशान घाट तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा और गांव में शहीद संतन मेहता का स्मारक भी बनाया जाएगा.

मीडिया से बात करते मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)

वहीं, परता गांव जाकर उन्होंने शहीद सुनील राम के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें भी सभी सरकारी लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. वित्त मंत्री ने कहा कि शहीद जवानों ने नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर न केवल पलामू बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है. उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए. मनातू मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों जवानों की याद में सोमवार को भी पूरे हुसैनाबाद और आसपास के क्षेत्रों में गम और गर्व का माहौल रहा. लोग अब भी अपने वीर सपूतों की शहादत को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.

नक्सली हमले में शहीद जवानों के पत्नी ने वित्त मंत्री से कहा नहीं रुकना चाहिए अभियान, मिले सख्त सजा