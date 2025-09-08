शहीद जवानों की पत्नी ने वित्त मंत्री से कहा- नहीं रुकना चाहिए अभियान, मिले सख्त सजा
मनातू मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के परिवार से मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुलाकात की. उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया.
Published : September 8, 2025 at 7:25 PM IST
पलामू: मनातू मुठभेड़ में शहीद हुए हैदरनगर क्षेत्र के दो वीर सपूतों बरेवा गांव निवासी संतन मेहता और परता गांव निवासी सुनील राम के परिजनों से सोमवार को झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए परिजनों को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार और बैंक के बीच हुए समझौते के तहत प्रत्येक शहीद परिवार को 1-1 करोड़ रुपये और सरकारी सेवाओं के तहत एक-एक करोड़ यानी कुल 2 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही शहीद संतन मेहता की पत्नी सरिता देवी, जो स्नातक उत्तीर्ण हैं को विभाग में लिपिक पद पर नौकरी दी जाएगी. उन्होंने घोषणा की कि बरेवा मेन रोड से श्मशान घाट तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा और गांव में शहीद संतन मेहता का स्मारक भी बनाया जाएगा.
वहीं, परता गांव जाकर उन्होंने शहीद सुनील राम के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें भी सभी सरकारी लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. वित्त मंत्री ने कहा कि शहीद जवानों ने नक्सलियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर न केवल पलामू बल्कि पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है. उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी. उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया जाए. मनातू मुठभेड़ में शहीद हुए दोनों जवानों की याद में सोमवार को भी पूरे हुसैनाबाद और आसपास के क्षेत्रों में गम और गर्व का माहौल रहा. लोग अब भी अपने वीर सपूतों की शहादत को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.
पलामू के मनातू नक्सली हमले में शहीद हुए जवान संतान मेहता और सुनील राम की पत्नी ने झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान नहीं रुकना चाहिए. जिन लोगों ने उनके सुहाग को उजाड़ा है, उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पलामू में मीडिया को बताया कि शहीद की पत्नियों ने सरकार से नक्सलियों के खिलाफ अभियान को लेकर मार्मिक अपील की है. दोनों ने कहा है कि नक्सलियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.
