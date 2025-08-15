पलामूः झारखंड विधानसभा पूरक सत्र के दौरान अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर विधानसभा में दो घंटे तक स्पेशल चर्चा होगी. यह बातें झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू में स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कही. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केवल पलामू में बारिश से 65 हजार हेक्टेयर में मक्का और अन्य फसल नहीं लगाई गई है.

अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा

पलामू में मानसून के दौरान करीब 1500 मिलीमीटर बारिश होती है. अब तक 715 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है. मामले में उन्होंने खुद सीएम से बात की है. सीएम ने उनसे कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान दो घंटे तक इस पर विशेष चर्चा होगी. इस दौरान अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अपने कार्यकाल में भी वित्तीय प्रबंधन को कुशलता से आगे बढ़ा रहे हैं झारखंड का राजस्व बढ़ रहा है. केंद्रीय राशि और टैक्स की राशि समय पर मिलने की उम्मीद है.

पलामू में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मौजूद लोगों को संबोधित करते मंत्री राधाकृष्ण किशोर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसआरई फंड को लेकर केंद्र से होगी बातः वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड नक्सल मुक्त के तरफ बढ़ रहा है. अभी भी बहुत कार्य करने की जरूरत है. झारखंड की सरकार केंद्र सरकार से एसआरई फंड को लेकर बात करेगी और कई जिलों में फिर से चालू करने का आग्रह करेगी.

मंईयां सम्मान योजना से महिलाओं के हालात बदले

उन्होंने कहा कि मंईयां सम्मान योजना को लेकर कई तरह की राजनीतिक बात उठी थी, लेकिन मंईयां सम्मान योजना से महिलाओं के हालात बदले हैं और महिलाएं अब स्वावलंबन के तरफ आगे बढ़ रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि पलामू में कुपोषण मिटाना और बारिश के पानी को बचाना बड़ी चुनौती रही है. राज्य की सरकार कई बिंदुओं पर कार्य कर रही है.

पलामू में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

पलामू में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है. मुख्य समारोह पलामू पुलिस स्टेडियम में आयोजित हुआ था जहां झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्वजारोहण किया. मुख्य समारोह में पलामू रेंज के डीआईजी नौशाद आलम, डीसी समीरा एस, एसपी रीष्मा रमेशन, जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, डीडीसी जावेद हुसैन, एएसपी अभियान राकेश सिंह आदि मौजूद थे. पलामू कमिश्नरी में डीआईजी नौशाद आलम ने ध्वजारोहण किया. जबकि समाहरणालय में डीसी समीरा एस ने झंडोत्तोलन किया.

