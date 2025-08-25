नई दिल्ली : इंडिया क्लीन ट्रांसपोर्टेशन समिट-2025 (ICTS-25) में दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने राजधानी की ई-मोबिलिटी यात्रा व आने वाले दिनों की योजनाओं पर विस्तृत जानकारी साझा की.
उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 6,000 हो जाएगी. वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर 3,400 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं.
दिल्ली में चार्जिंग नेटवर्क एक चुनौती-पंकज कुमार सिंह
परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार का विजन साफ है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना व सार्वजनिक परिवहन में ईवी को तेजी से शामिल करना है. उन्होंने बताया कि दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में चार्जिंग नेटवर्क एक बड़ी चुनौती है. इसके लिए RWA, स्थानीय निकायों व निजी क्षेत्र की भागीदारी से बड़े पैमाने पर चार्जिंग प्वाइंट बनाने का काम चल रहा है. फ्लाईओवरों के नीचे व बाहरी इलाकों में भी चार्जिंग सुविधाओं के विकास की योजना है.
'आने वाले समय में 7 से 8 हजार इलेक्ट्रिक बसों की जरूरत पड़ेगी'
डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए छोटी ‘देवी बसों’ को भी शामिल किया गया है जो अब उन सुदूर इलाकों तक पहुंच रही हैं, जहां पहले बसें नहीं आती जाती थीं. आने वाले वर्षों में दिल्ली को लगभग 7,000 से 8,000 इलेक्ट्रिक बसों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है.
कभी दिल्ली हुआ करती थी गैस चेंबर आज EV प्रदूषण से लड़ने का बड़ा साधन-मंत्री पंकज कुमार सिंह
मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली ईवी पॉलिसी को अगले साल फरवरी तक बढ़ा दिया गया है. संशोधित ईवी पॉलिसी-2.0 में जनता की राय को भी शामिल किया जाएगा. नई पॉलिसी में चार्जिंग नेटवर्क, उद्योग सहयोग, वाहन स्क्रैपेज और जनभागीदारी पर फोकस रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि एक समय दिल्ली को ‘गैस चेंबर’ कहा जाने लगा था, लेकिन अब ईवी पॉलिसी प्रदूषण से लड़ने का सबसे बड़ा साधन बन गया है. चाहे बसें हों, दोपहिया हों या चारपहिया—ईवी ही स्वच्छ परिवहन का भविष्य हैं.
अंतरराष्ट्रीय मंच पर मंत्री पंकज कुमार सिंह ने ओस्लो (नॉर्वे) के जलवायु विभाग प्रमुख ऑडुन गारबर्ग के साथ संवाद किया. इस दौरान दिल्ली-ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट दोस्ती (DOSTI) इनिशिएटिव की नींव रखी गई, जिससे दोनों शहर मिलकर जलवायु परिवर्तन व स्मार्ट मोबिलिटी की चुनौतियों से निपट सकें. गारबर्ग ने नॉर्वे के ईवी अनुभव साझा करते हुए कहा कि दिल्ली का इलेक्ट्रिक बसों पर फोकस व चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार यूरोपीय शहरों के लिए भी सीख है. अंत में उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली को एक वैश्विक ईवी मॉडल शहर बनाया जाए. मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर व अंतरराष्ट्रीय सहयोग से हम स्वच्छ परिवहन को हर नागरिक की हकीकत बनाएंगे.
