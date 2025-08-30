सुलतानपुर: जिले के प्रभारी मंत्री और यूपी के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने संभल विवाद को सपा और बसपा की देन बताया है. उन्होंने कहा कि सपा-बसपा के कार्यकाल में दंगे होते थे. लोग पलायन करने के लिए मजबूर होते थे. पिछले 8 साल में सीएम योगी के राज में कोई दंगा नहीं हुआ है. रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है. संभव है, कि वे उचित कार्रवाई करेंगे. ओपी राजभर ने वोट चोरी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को आइना दिखाने का काम किया.
कैेबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयानों पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं. हम सब साथ हैं. योगी सरकार में सब कुछ ऑल इज वेल है. यह सब बयानबाजी होती है तो टीवी वालों को मसाला मिल जाता है, नेताओं को प्रचार. इससे ज्यादा यह कुछ भी नहीं है.
बिहार में कांग्रेस पार्टी की यात्रा को निशाने पर लेते हुए कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि कांग्रेस के मंच से देश के प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ दिए गए बयान की हम निंदा करते हैं. राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यहीं अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनाव ने बयान दे रहे थे, कि कांग्रेस पार्टी को वोट मत करिए. यह भाजपा की बी टीम है. आज फिर उसी कांग्रेस के साथ बिहार में चुनावी रैली कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि आज जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों द्वारा सबसे पहले वोट चोरी करके सरदार बल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया. इसके बाद 1952 में वोट चोरी करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हरवा दिया. रामपुर के चुनाव में दिल्ली से फोन आ गया था, कि अगर मुख्यमंत्री रहना है, तो पार्टी के प्रत्याशी को जिताओ. उसके बाद डीएम से कहकर वोट चोरी करके हारे हुए पार्टी प्रत्याशी को जिता दिया.
जो लोग वोट चोरी करते रहे, वहीं आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक चुनाव में वाराणसी में मतदाताओं की मत पेटिका गंगा नदी में फेंक दी गई थी. जब मछुआरे मछली मारने गए तो उन्हें बक्शे मिले. इसे जब निकालकर देखा गया, तो उसमें सबसे कम वोट कांग्रेस को थे.
इन्होंने पहले सीएए और एनआरसी पर हंगामा किया. इसके बाद वक्फ बोर्ड को लेकर बवाल काटा. ईवीएम का रोना रोते रहे, अब कुछ नहीं मिला तो वोट चोरी का फर्जी आरोप लगा रहे हैं. यह सब इसलिए क्योंकि वे बिहार में भी हारने वाले हैं. बाद में कहेंगे कि हम पहले ही बताए थे, कि वोट चोरी हुई, इसलिए हार गए.
