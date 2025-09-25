ETV Bharat / state

मंत्री गुलाब देवी बोलीं 'महिलाओं की आज़ादी पर नहीं, फ्री राशन पर पाबंदी लगाओ'

संभल में मौलाना के बयान पर साधा निशाना, महिलाओं की स्वतंत्रता पर दिया जोर.

minister of state for secondary education gulab devi expressed objection controversial statement sambhal
माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने एक मौलाना के उस विवादित फरमान पर भड़ास निकाली है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को गैर-इस्लामी मेले में शामिल होने से रोकने की बात कही थी. मंत्री ने इस बयान पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की आज़ादी पर नहीं फ्री राशन पर पाबंदी लगानी चाहिए.


जिले के चंदौसी स्थित विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को कार्यक्रम में गुलाब देवी ने कहा कि विशेषकर चंदौसी के गणेश मेले में मुस्लिम महिलाएं बढ़-चढ़कर भाग लेती हैं, लेकिन मौलाना का यह फरमान उनके स्वतंत्र और खुले व्यक्तित्व को चोट पहुंचाने वाला है.


मंत्री ने जोर देकर कहा कि अगर मौलाना सच में महिलाओं की भलाई चाहते हैं, तो उन्हें मोदी सरकार से मिलने वाले फ्री राशन और अन्य योजनाओं के लाभों पर पाबंदी लगाने का फरमान जारी करना चाहिए, न कि महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगानी चाहिए.

वह बोलीं कि मुस्लिम महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और योग्यता का परचम लहरा रही हैं, चाहे शिक्षा हो, व्यवसाय हो या समाज सेवा, महिलाएं हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही हैं और समाज में नई मिसाल कायम कर रही हैं. मंत्री ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में मुस्लिम समाज को जो विकास और अवसर मिले हैं, वह किसी भी पूर्व सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला है. मुस्लिम समाज अब बड़े शोरूम, व्यापारिक प्रतिष्ठान और पेशेवर क्षेत्रों में कदम बढ़ा रहा है.

गुलाब देवी ने साफ शब्दों में कहा कि महिलाओं की आज़ादी और उनकी सामाजिक हिस्सेदारी पर पाबंदी लगाने वाले विचार को सरकार और समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने इस मामले में समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा सभी का कर्तव्य है.

For All Latest Updates

TAGGED:

शिक्षा मंत्री गुलाब देवीMINISTER GULAB DEVIYOGI GOVERNMENTSAMBHAL NEWSUP EDUCATION MINISTER GULAB DEVI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.