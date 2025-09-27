मंत्री बेढम बोले-हमने खत्म किया कांग्रेस शासन का जंगलराज, भाजपा सरकार के 20 महीने सफलता भरे
मंत्री बेढम ने साइबर क्राइम को सबसे बड़ी चुनौती बताया. लेन सिस्टम से हादसे रोकने की प्रशंसा की.
Published : September 27, 2025 at 1:53 PM IST
अलवर: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने दावा किया कि भाजपा सरकार के 20 माह सफलता और कांग्रेस के लिए निराशा भरे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस न जनता की बात करती है और न सदन में जनता की बात रख पाती है. कांग्रेस जनता के दुख दर्द में नहीं जाती. सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नाटक करती है. मंत्री शनिवार को अलवर दौरे में मीडिया से बात कर रहे थे.
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गांव, ढाणी, शहर व वार्डों में लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करें. भाजपा सेवा का संकल्प लेकर सरकार चलाती है. कांग्रेस के लोग सत्ता भोगने को सरकार चलाते हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस के बीते पांच साल के शासन में जंगल राज रहा. भाजपा सरकार ने 20 माह में जंगलराज खत्म कर लोगों को अमन, चैन व शांति का संदेश दिया. कांग्रेस नेता झूठे आंकड़ों के आधार पर चिल्लाते रहते हैं. भाजपा सरकार में एसटी-एससी अपराध, संगठित एवं महिला के प्रति अपराधों में कमी आई है. मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई. प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पद भरे.
पढ़ें: मंत्री बेढम बोले, लोगों को गुमराह कर देश झुकाने का काम कर रही कांग्रेस
साइबर क्राइम पर रोक चुनौती: मंत्री बेढम ने कहा कि बढ़ते साइबर अपराध रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है. राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की. विभिन्न जिलों में साइबर थाने शुरू किए. आईजी राहुल प्रकाश के नेतृत्व में लेन सिस्टम अपनाकर सड़क हादसों में कमी लाने का काम शुरू किया, अन्य लोगों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत रहना चाहिए.
एसबीआई के साथ एमओयू : गृह राज्य मंत्री ने कहा कि एसबीआई के साथ एमओयू किया. इससे जवानों के साथ आकस्मिक घटना व दुर्घटनाओं के बाद उनके परिवारों को करोड़ों रुपए की सहायता देने का निर्णय लिया. वरिष्ठ लोगों के लिए तीर्थ योजना में गोवर्धन जोड़ने का सुझाव मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे.