ETV Bharat / state

मंत्री बेढम बोले-हमने खत्म किया कांग्रेस शासन का जंगलराज, भाजपा सरकार के 20 महीने सफलता भरे

अलवर: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने दावा किया कि भाजपा सरकार के 20 माह सफलता और कांग्रेस के लिए निराशा भरे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस न जनता की बात करती है और न सदन में जनता की बात रख पाती है. कांग्रेस जनता के दुख दर्द में नहीं जाती. सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नाटक करती है. मंत्री शनिवार को अलवर दौरे में मीडिया से बात कर रहे थे.

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गांव, ढाणी, शहर व वार्डों में लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करें. भाजपा सेवा का संकल्प लेकर सरकार चलाती है. कांग्रेस के लोग सत्ता भोगने को सरकार चलाते हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो कांग्रेस के बीते पांच साल के शासन में जंगल राज रहा. भाजपा सरकार ने 20 माह में जंगलराज खत्म कर लोगों को अमन, चैन व शांति का संदेश दिया. कांग्रेस नेता झूठे आंकड़ों के आधार पर चिल्लाते रहते हैं. भाजपा सरकार में एसटी-एससी अपराध, संगठित एवं महिला के प्रति अपराधों में कमी आई है. मादक पदार्थों पर बड़ी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाई. प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पद भरे.