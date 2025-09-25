ETV Bharat / state

मंत्री बेढम बोले, लोगों को गुमराह कर देश झुकाने का काम कर रही कांग्रेस

मंत्री बेढम ने कहा कि कांग्रेस जनता में अप्रासंगिक हो गई है. कांग्रेस के पास न सत्ता है, न विचार है, न सोच है. सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम है. कांग्रेस के नेता की सोच का पता नहीं है, सुबह, दोपहर, शाम को अलग-अलग बोलते हैं. मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है. राष्ट्रवादी सोच को आगे लेकर चलते हैं, जिससे देश का मान-सम्मान आगे बढ़े. भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को जोड़ने का काम करती है. उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस का संकल्प है, लोगों को गुमराह कर विदेशी ताकतों के नीचे देश को झुकाने का काम करना, जबकि भाजपा का संकल्प है कि भारत के सामने दुनिया नतमस्तक हो और सम्मान ऊंचा बढ़े.

धौलपुर: जिले के दौरे पर पहुंचे जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को सैपऊ उपखंड इलाके की ग्राम पंचायत तसीमों और पिपरऊआ में ग्रामीण सेवा शिविर कैंप का निरीक्षण किया. उन्होंने कामकाज का फीडबैक लेकर कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर विदेशों में देश झुकाने का काम कर रही है.

दिया सादगी का परिचय: जिला प्रभारी मंत्री तसीमों ग्राम पंचायत मुख्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने शहीदों के परिजनों का सम्मान किया. स्कूल में मिड-डे-मील व्यवस्था की जांच-पड़ताल की. बच्चों से खाने की क्वालिटी के बारे में पूछा. स्कूल में 'एक पेड़ मां के नाम' लगाकर पौधरोपण का संदेश दिया. सरकारी स्कूल के निरीक्षण के दौरान मंत्री बेढम ने अपने व्यक्तित्व की सादगी का परिचय दिया. वे स्कूल में प्रिंसिपल की कुर्सी पर नहीं बैठे, बल्कि प्रिंसिपल को कुर्सी पर बिठाया. बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर तसीमों विधानसभा के बूथ नंबर 26 और 27 पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी का सरलीकरण करके जनता को बड़ी राहत दी है. उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने पर बल दिया है. मंत्री ने कहा कि देश के लोगों को दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं के लिए स्वदेशी प्रोडक्ट को ही प्राथमिकता देनी चाहिए.

सरकार का सेवा पखवाड़ा और शिविर: मंत्री ने कहा कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था. उस दिन से लेकर अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है. इसके माध्यम से समाज में जागृति लाने का काम किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के अंतर्गत लोगों को बड़ी राहत मिल रही है, जो लोग ऑफिसों के चक्कर लगा रहे थे, उनके घर बैठे काम हो रहे हैं. रेवेन्यू से संबंधित कामकाज, प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन समेत तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं, जिनसे लोग संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सकारात्मक सोच की वजह से सरकार गांव जाकर हर व्यक्ति की बात सुन रही है.