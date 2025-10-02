ETV Bharat / state

NCRB Report : मंत्री बेढम बोले- कांग्रेस ने अधिकार खोया, डोटासरा इस्तीफा दें

जयपुर: NCRB की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी चरण पर है. कांग्रेस इसे 'आंकड़ों का मायाजाल' करार दे रही है. वहीं, भजनलाल सरकार इसे उपलब्धि मानते हुए पूर्ववर्ती सरकार को निशाने पर ले रही है. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में अपराधों में बेतहाशा इजाफा हो रहा था और समूचे राजस्थान में जंगलराज बन गया था. उन्होंने कहा कि NCRB की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेताओं ने कानून-व्यवस्था पर कुछ भी बोलने का अधिकार खो दिया है. उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पश्चाताप करते हुए अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए.

बेढम ने कहा कि गहलोत के कार्यकाल में दुष्कर्म, महिला हिंसा, एससी-एसटी अपराध और साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी. इसके विपरीत, भजनलाल सरकार के 2024 के राज में सभी अपराधों पर नियंत्रण किया गया है और ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है. उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 2023 की तुलना में 2024 में हत्या के मामलों में 13%, डकैती में 20%, बलवा में 76% और दुष्कर्म में 7% की कमी दर्ज की गई है. महिला अत्याचार में 21%, एससी-एसटी के विरुद्ध अत्याचार में 18% और संपत्ति संबंधी अपराध में 48% की कमी आई है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता को जंगलराज से अब छुटकारा मिल गया है. राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य 'आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर' चरितार्थ हो रहा है.