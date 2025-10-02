ETV Bharat / state

NCRB Report : मंत्री बेढम बोले- कांग्रेस ने अधिकार खोया, डोटासरा इस्तीफा दें

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर तीखा हमला किया.

गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: NCRB की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी चरण पर है. कांग्रेस इसे 'आंकड़ों का मायाजाल' करार दे रही है. वहीं, भजनलाल सरकार इसे उपलब्धि मानते हुए पूर्ववर्ती सरकार को निशाने पर ले रही है. गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में अपराधों में बेतहाशा इजाफा हो रहा था और समूचे राजस्थान में जंगलराज बन गया था. उन्होंने कहा कि NCRB की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस नेताओं ने कानून-व्यवस्था पर कुछ भी बोलने का अधिकार खो दिया है. उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पश्चाताप करते हुए अपने पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए.

बेढम ने कहा कि गहलोत के कार्यकाल में दुष्कर्म, महिला हिंसा, एससी-एसटी अपराध और साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी. इसके विपरीत, भजनलाल सरकार के 2024 के राज में सभी अपराधों पर नियंत्रण किया गया है और ग्राफ तेजी से नीचे आ रहा है. उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 2023 की तुलना में 2024 में हत्या के मामलों में 13%, डकैती में 20%, बलवा में 76% और दुष्कर्म में 7% की कमी दर्ज की गई है. महिला अत्याचार में 21%, एससी-एसटी के विरुद्ध अत्याचार में 18% और संपत्ति संबंधी अपराध में 48% की कमी आई है. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता को जंगलराज से अब छुटकारा मिल गया है. राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य 'आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर' चरितार्थ हो रहा है.

मंत्री बेढम का कांग्रेस पर जुबानी हमला, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: NCRB की रिपोर्ट में राहत भरी खबर : राजस्थान में पिछले दो साल में 19.45 प्रतिशत अपराधों में आई गिरावट

इच्छाशक्ति से प्रभावी कार्रवाई संभव: गृह राज्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते ही यह प्रभावी कार्रवाई संभव हो पाई है. साइबर अपराध को कम करने के लिए राजस्थान पुलिस ने हैकथॉन, ऑपरेशन एंटी वायरस और ऑपरेशन साइबर शील्ड जैसे विशेष अभियान चलाए. इनके परिणामस्वरूप 2023 की तुलना में जून 2025 तक साइबर अपराध में 68% की कमी दर्ज की गई.

दवा मामले में दोषी को बख्शा नहीं जाएगा: ब्लैकलिस्ट दवा कंपनी को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच विभागीय और सरकारी स्तर पर हो रही है. किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि भरतपुर सीएमएचओ के बयान सहित हर पहलू की तहकीकात की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने तक का इंतजार करना चाहिए. कमेटी हर पहलू पर जांच कर रही है. क्या कंपनी ब्लैकलिस्ट है ? टेंडर कैसे हुए ? इन सब बिंदुओं पर जांच हो रही है. सरकार इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील है.

