ईस्ट टेक 2025: कॉन्क्लेव के दूसरे दिन मनाया जा रहा झारखंड डे
रांची में आयोजित ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव के दूसरे दिन झारखंड डे मनाया जा रहा है.
Published : September 20, 2025 at 5:09 PM IST
रांचीः भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स के सहयोग से राजधानी रांची के खेलगांव में आयोजित ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव आयोजित का आज दूसरा दिन है.
भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2022 में पहला ईस्ट टेक गुवाहाटी में आयोजित किया गया था. इसके बाद 2023 में शिलांग और 2024 में कोलकाता में आयोजित किया गया.
रांची के खेलगांव में आयोजित ईस्ट टेक 2025 में करीब 225 रक्षा और प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं. जिसमें बड़े-छोटे एमएसएमई और स्टार्टअप्स कंपनियां शामिल हैं. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अनुसार यह अब तक सबसे बड़ा ईस्ट टेक है जिसमें इतनी संख्या में स्टॉल लगे हैं.
उन्होंने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से ना केवल रोजगार को बढावा मिल रहा है बल्कि रक्षा क्षेत्र में नयी-नयी खोज, लोगों का कौशल इसके जरिए विकसित हो रहा है. पहले दिन के आयोजन सफल होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए संजय सेठ ने कहा कि 21 सितंबर को अंतिम दिन 11 बजे से ही आम लोगों को इसे देखने के लिए फ्री इंट्री दी जाएगी.
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इसमें स्कूली बच्चों की भागीदारी हो इसके लिए मुख्य सचिव को कहा गया है. यहां आनेवाले विद्यार्थी जहां डीआरडीओ और प्रमुख निजी उद्योग द्वारा प्रदर्शित रक्षा सामानों को देखेंगे और उनके मन में नया नया आइडिया इससे विकसित होगा. इस कार्यक्रम में सेना के उपकरणों का लाइव प्रदर्शन, टेक्नोलॉजी और सेना से जुड़े विभिन्न सामानों का प्रदर्शनी लगाया गया है जो देश के सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है.
ईस्ट टेक में आज मनाया जा रहा झारखंड डे
झारखंड में पहली बार आयोजित हो रहे इस तीन दिवसीय ईस्ट टेक के दूसरे दिन आज झारखंड दिवस मनाया जा रहा है. झारखंड के विभिन्न शहरों में स्थित स्टार्टअप और एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुएं और उन्हें प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है.
इस मौके पर स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स जैसे विषयों पर अलग अलग सत्र में विस्तार से विशेषज्ञ राय रख रहे हैं. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अनुसार 2047 के विकसित भारत का संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित ईस्ट टेक आत्मनिर्भर भारत को प्रदर्शित कर रहा है.
ईस्ट टेक से जहां झारखंड में रोजगार सृजित होंगे. वहीं एमएसएमई सेक्टर को मजबूत किया जा सकेगा. उनका मानना है कि यह निश्चित रूप से झारखंड के लिए और झारखंड के उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है.
इसे भी पढे़ं- ईस्ट टेक 2025: प्रदर्शनी में बुलेट प्रूफ बंकर और एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, कई अन्य उपकरण दिखा रहे नए भारत की ताकत
इसे भी पढे़ं- झारखंड में पहली बार ईस्ट टेक का आयोजन, CDS अनिल चौहान की मौजूदगी में ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव
इसे भी पढे़ं- झारखंड में पहली बार ईस्ट टेक का भव्य उद्घाटन, स्वदेशी निर्मित सैन्य संसाधनों की अदभुत प्रदर्शनी