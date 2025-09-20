ETV Bharat / state

ईस्ट टेक 2025: कॉन्क्लेव के दूसरे दिन मनाया जा रहा झारखंड डे

रांचीः भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स के सहयोग से राजधानी रांची के खेलगांव में आयोजित ईस्टर्न टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव आयोजित का आज दूसरा दिन है.

भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और क्षेत्रीय औद्योगिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2022 में पहला ईस्ट टेक गुवाहाटी में आयोजित किया गया था. इसके बाद 2023 में शिलांग और 2024 में कोलकाता में आयोजित किया गया.

EASTERN TECHNOLOGY CONCLAVE (EASTERN TECHNOLOGY CONCLAVE)

रांची के खेलगांव में आयोजित ईस्ट टेक 2025 में करीब 225 रक्षा और प्रौद्योगिकी से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं. जिसमें बड़े-छोटे एमएसएमई और स्टार्टअप्स कंपनियां शामिल हैं. केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अनुसार यह अब तक सबसे बड़ा ईस्ट टेक है जिसमें इतनी संख्या में स्टॉल लगे हैं.

उन्होंने इसे महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से ना केवल रोजगार को बढावा मिल रहा है बल्कि रक्षा क्षेत्र में नयी-नयी खोज, लोगों का कौशल इसके जरिए विकसित हो रहा है. पहले दिन के आयोजन सफल होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए संजय सेठ ने कहा कि 21 सितंबर को अंतिम दिन 11 बजे से ही आम लोगों को इसे देखने के लिए फ्री इंट्री दी जाएगी.

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इसमें स्कूली बच्चों की भागीदारी हो इसके लिए मुख्य सचिव को कहा गया है. यहां आनेवाले विद्यार्थी जहां डीआरडीओ और प्रमुख निजी उद्योग द्वारा प्रदर्शित रक्षा सामानों को देखेंगे और उनके मन में नया नया आइडिया इससे विकसित होगा. इस कार्यक्रम में सेना के उपकरणों का लाइव प्रदर्शन, टेक्नोलॉजी और सेना से जुड़े विभिन्न सामानों का प्रदर्शनी लगाया गया है जो देश के सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करता है.