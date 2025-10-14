ETV Bharat / state

धनबाद में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान, कहा- कुछ महीनों में भारत बनेगा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था

मंत्री संजय सेठ का स्वागत करती महिलाएं ( Etv Bharat )

धनबाद: जोड़ा फाटक रोड स्थित इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भवन में 'आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए. कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे.

5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारतः संजय सेठ

मीडिया से बातचीत के दौरान रांची के सांसद सह केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत कुछ ही महीनों के भीतर जापान को पछाड़ कर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने जा रहा है और ये सब मुमकिन हुआ है भारत के आत्मनिर्भर बनने से.

जानकारी देते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि भारत में करीब 6 करोड़ लघुउ द्योग हैं, जिससे 12 करोड़ रोजगार मिले हैं, यह भारत की ताकत है. इसके कारण गांव से लेकर पंचायत तक मजबूत हो रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की जनता से जो भी वादा किया, उसे पूरा किया. यही कारण है कि पीएम मोदी जो भी बोलते हैं उसे देश की जनता हाथों हाथ लेती है. एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मानकर, भारत स्वदेशी अपनाते हुए आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है.

दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा भारत

उन्होंने आगे कहा कि दुर्गा पूजा के बाद दीपावली और छठ में भी स्वदेशी बाजार उछाल मारेगा. उन्होंने कहा कि भारत की 1 सौ 40 करोड़ जनता स्वदेशी को अपनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी और पीएम मोदी का सपना, भारत अपनी आजादी के सौवें वर्ष पूरी करने तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन चुका होगा, इस संकल्प को देश की जनता हाथों हाथ ले रही है.

लगभग हर चीज के दाम कम हुए हैंः संजय सेठ