धनबाद में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान, कहा- कुछ महीनों में भारत बनेगा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत कुछ ही महीनों में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है.
Published : October 14, 2025 at 1:19 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 1:25 PM IST
धनबाद: जोड़ा फाटक रोड स्थित इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भवन में 'आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान' कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए. कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे.
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारतः संजय सेठ
मीडिया से बातचीत के दौरान रांची के सांसद सह केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत कुछ ही महीनों के भीतर जापान को पछाड़ कर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने जा रहा है और ये सब मुमकिन हुआ है भारत के आत्मनिर्भर बनने से.
उन्होंने कहा कि भारत में करीब 6 करोड़ लघुउ द्योग हैं, जिससे 12 करोड़ रोजगार मिले हैं, यह भारत की ताकत है. इसके कारण गांव से लेकर पंचायत तक मजबूत हो रहा है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की जनता से जो भी वादा किया, उसे पूरा किया. यही कारण है कि पीएम मोदी जो भी बोलते हैं उसे देश की जनता हाथों हाथ लेती है. एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को मानकर, भारत स्वदेशी अपनाते हुए आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है.
दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा भारत
उन्होंने आगे कहा कि दुर्गा पूजा के बाद दीपावली और छठ में भी स्वदेशी बाजार उछाल मारेगा. उन्होंने कहा कि भारत की 1 सौ 40 करोड़ जनता स्वदेशी को अपनाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी और पीएम मोदी का सपना, भारत अपनी आजादी के सौवें वर्ष पूरी करने तक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर और दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन चुका होगा, इस संकल्प को देश की जनता हाथों हाथ ले रही है.
लगभग हर चीज के दाम कम हुए हैंः संजय सेठ
उन्होंने बताया कि पहले भारत खिलौने दूसरे देशों से आयात करता था, लेकिन देश ने पीएम मोदी की बात, 'आपदा में अवसर ढूंढो' को माना और आज भारत अनेक देशों को खिलौने निर्यात कर रहा है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद सबसे बड़ा कोई रिफॉर्म आया टैक्स का तो वो था जीएसटी का. कृषि सेक्टर में 42 हजार से 65 हजार तक दाम कम हुए, इसके साथ ही लगभग हर चीज के दाम कम हुए हैं.
आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी दिलाया
यही कारण है कि दुर्गा पूजा में बाजार उछाल के चरम पर था. इस छूट का पूरा-पूरा लाभ देश की आम जनता को मिल रहा है, यदि कोई जीएसटी पर लागू छूट में बेईमानी कर रहा है तो ऐसे लोगों पर भारत सरकार की कड़ी नजर है. उन्होंने कहा कि देश ने जैसे दुर्गाउत्सव मनाया है, ठीक उसी तरह देश बचत उत्सव भी मनाएगा.
उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने स्वदेशी हथियार से जैसा पराक्रम दिखाया उसे देख कर पूरी दुनिया आज हैरान हो गई है. इस दौरान धनबाद के इंडस्ट्रीज ऑफ चेंबर के सभागार में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को उन्होंने स्वदेशी अपनाने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी दिलाया.
ये भी पढ़ें-
अमेरिका के नए टैरिफ पर झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स चिंतित, व्यापारिक गतिविधि प्रभावित होने की जताई आशंका
स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए FJCCI का ऐलान, 27 अगस्त से राज्यभर के व्यवसायी अपनी दुकानों के आगे लगाएंगे ये स्टिकर
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का बयान, कहा-रांची के लोगों को मिलने वाली है केंद्र सरकार से कई सौगात