लखनऊ : यूपी विधानसभा का मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा. मंगलवार को फतेहपुर की घटना को लेकर सदन स्थगित कर दी गई. फतेहपुर मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वॉकआउट किया और बेल में आ गए. काफी समझाने पर भी नहीं माने. हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी. आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विरोध प्रदर्शन पर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा.

आबकारी मंत्री ने कहा कि जहां भी दंगा होता है, बवाल होता है, उसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होते हैं. अब अगर किसी एक का निष्कासन करके फेस सेविंग करने की कोशिश की जा रही है, तो मुझे लगता है जनता सब समझ चुकी है. मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है. हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं. समाजवादी पार्टी हो या कोई भी हो, अगर प्रदेश का माहौल खराब करेंगे तो सख्ती से उनसे निपटा जाएगा.

मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि माहौल खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. (Video Credit; ETV Bharat)

फतेहपुर मामले में पुलिस कर रही अपना काम : आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि अध्यक्ष ने विपक्ष से बार-बार अपील की कि सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं. विपक्ष ने जो भी मुद्दा उठाया उसका जवाब संसदीय कार्य मंत्री ने दिया. नेता प्रतिपक्ष को दिया. कहा कि जो भी उस घटना में शामिल हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है.

उन्होंने कहा, जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी. विपक्ष के कहने पर हम कोई एफआईआर कर दें, कोई नाम जोड़ दें, यह बिल्कुल नहीं होगा. जो लीगल प्रोसेस है उसी के आधार पर काम होगा. जो लोग दोषी पाए गए उन पर एफआईआर होगी. पुलिस अपना काम कर रही है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और सपा पर किया तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)

मेरठ में भूपेंद्र चौधरी बोले- अखिलेश अपने गिरेबान में झांकें : उधर मंगलवार को मेरठ पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कांग्रेस और सपा पर सियासी हमला बोला. उन्होंने कहा कि सपा को संविधान पर अंगुली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. सपा दिशाहिनता की शिकार है.

भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संविधान आरक्षण और संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करके विपक्षी दल एक एजेंडा सेट करने का काम कर रहे है. ये निश्चित रूप से देश की बड़ी संवेधानिक संस्थाओं के लिए बड़ी चुनौती है.

देश की जनता ने नकारा : भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग ही संविधान की दुहाई देते घूम रहे हैं. भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडागर्दी और परिवार की राजनीति उन्हीं के लोगों द्वारा की जाती है. जिस प्रकार 2014 में देश की जनता ने नकारने का काम किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया उसे विपक्षी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं.

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव राहुल गांधी का अनुसरण कर रहे हैं. ये निंदा करने योग्य है. ये वही लोग हैं जिन्होंने सत्ता में रहकर आतंकवादियों को बरी करने की नाकाम कोशिश की. संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाले ये वही लोग हैं जिनकी पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से 2012 में निर्विरोध लोकसभा का चुनाव जीती थीं. मंत्री लक्ष्मी नारायण के RLD के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह पार्टी से सीनियर नेता हैं, वह उनका निजी बयान है.

विपक्ष एफिडेविट दे : उस वक़्त डरा धमका कर किसी को कोई नामांकन नहीं भरने दिया था. ये उसका एक प्रमाण है. ये वही लोग हैं ज़ब इनकी लोकसभा में 5 सीटें आती हैं तो इवीएम पर अंगुली उठाते हैं और जब 37 सीटें आती है तो सब भूल जाते हैं. विपक्ष की जो भी शिकायत है वह एफिडेविट पर लिखकर दें, हम कार्रवाई कराएंगे. विपक्ष झूठ सच बोलकर लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहा है.

