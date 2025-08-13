ETV Bharat / state

सत्ता की सनक में पीटे जा रहे हैं आम आदमी: कांग्रेस - MINISTER NEPHEW ACCUSED OF ASSAULT

पीड़ित की तस्वीर पोस्ट करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं,

MINISTER NEPHEW ACCUSED OF ASSAULT
सत्ता की सनक में पीटे जा रहे हैं आम आदमी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 13, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read

बलौदा बाजार: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ट्वीटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है. कांग्रेस का दावा है जिस तस्वीर को उनके एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है वो पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर है.कांग्रेस का आरोप है कि पीड़ित सुपरवाइजर के साथ मंत्री के भतीजे ने जमकर मारपीट की है. कांग्रेस का आरोप है कि ''सत्ता के नशे में चूर मंत्री के रिश्तेदार आम आदमी को निशाना बना रहे हैं. कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में यहां तक लिखा है कि ''यह तस्वीर देखिए. क्योंकि अगला नंबर आपका हो सकता है''. आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर को पीटने के आरोप में पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर की पिटाई: कांग्रेस का आरोप है कि ''मंत्री के भतीजे ने पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर को बिना वजह बुरी तरह से पीटा है''. कांग्रेस का आरोप है कि ''इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मंत्री का भतीजा खुलेआम शहर में घूम रहा है''. कांग्रेस का आरोप है कि ''पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर को पीटने वाले मंत्री के भतीजे पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने से बच रही है''.

सत्ता की सनक में पीटे जा रहे हैं आम आदमी (ETV Bharat)

ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने कसा सरकार पर तंज: कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ''सत्ता की हनक में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है. आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है''. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस का आरोप है कि ''मारपीट की घटना में शामिल आरोपी मंत्री के भतीजे पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए''.

पेट्रोल पंप के बाजू में स्थित ढाबे में बुलाकर लाठी-डंडे और बेल्ट से पीटते रहे. हमलावर उसका मोबाइल फोन और जेब में रखे पैसे भी ले गए. FIR में लूट की धारा नहीं जोड़ी गई और हमलावरों की संख्या 15–20 थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ़ 3 लोगों को गिरफ्तार किया. साथ ही पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपराध क्रमांक 756 दिखाई नहीं दे रहा है : विनोद दुबे, पीड़ित सुपरवाइजर


मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है. कानून अपना काम करेगा. कानून से बड़ा कोई नहीं है. मैं राजनीति कम और धार्मिक व्यक्ति ज्यादा हूं, गलत काम करने वालों को संरक्षण नहीं देता, समर्थन नहीं करता: टंकराम वर्मा, मंत्री

आरोपी उनका भतीजा है. इस बात से बचने का प्रयास किया गया है. पुलिस के अधिकारियों द्वारा भी सच्चाई सामने आने से रोका जा रहा है: शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस नेता


घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. शेष की तलाश जारी है. केस दर्ज है और जांच के बाद उचित धाराएं जोड़ी जाएंगी: भावना गुप्ता, SP

पीड़ित का बयान: पीड़ित विनोद दुबे ने बताया कि ''विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब आशीष बघेल नामक युवक पेट्रोल पंप पर महिला ग्राहकों के सामने गाली-गलौच कर रहा था. विकास दुबे ने इसका विरोध किया. पीड़ित का कहना है कि आरोपी राजा वर्मा इसके बाद पेट्रोल पंप पर पहुंचा और उसने उसकी पिटाई साथियों के साथ मिलकर कर दी''. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

स्कूल में राधे राधे बोलने पर मासूम की पिटाई और क्रूरता का मामला, बाल संरक्षण आयोग का एक्शन
यूपी के ड्राइवर की जगदलपुर में निर्वस्त्र कर पिटाई , नचा नचा कर मारा, पीड़ित पर किया पेशाब, केस दर्ज
रायपुर में गौवंश से अश्लील हरकत, लोगों ने आरोपी की धुनाई कर निकाला जुलूस, किया पुलिस के हवाले

बलौदा बाजार: छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने ट्वीटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है. कांग्रेस का दावा है जिस तस्वीर को उनके एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया है वो पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर है.कांग्रेस का आरोप है कि पीड़ित सुपरवाइजर के साथ मंत्री के भतीजे ने जमकर मारपीट की है. कांग्रेस का आरोप है कि ''सत्ता के नशे में चूर मंत्री के रिश्तेदार आम आदमी को निशाना बना रहे हैं. कांग्रेस ने अपने एक्स पोस्ट में यहां तक लिखा है कि ''यह तस्वीर देखिए. क्योंकि अगला नंबर आपका हो सकता है''. आपको बता दें कि पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर को पीटने के आरोप में पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर की पिटाई: कांग्रेस का आरोप है कि ''मंत्री के भतीजे ने पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर को बिना वजह बुरी तरह से पीटा है''. कांग्रेस का आरोप है कि ''इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मंत्री का भतीजा खुलेआम शहर में घूम रहा है''. कांग्रेस का आरोप है कि ''पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर को पीटने वाले मंत्री के भतीजे पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करने से बच रही है''.

सत्ता की सनक में पीटे जा रहे हैं आम आदमी (ETV Bharat)

ट्वीट के जरिए कांग्रेस ने कसा सरकार पर तंज: कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ''सत्ता की हनक में इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है. आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है''. छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है. कांग्रेस का आरोप है कि ''मारपीट की घटना में शामिल आरोपी मंत्री के भतीजे पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए''.

पेट्रोल पंप के बाजू में स्थित ढाबे में बुलाकर लाठी-डंडे और बेल्ट से पीटते रहे. हमलावर उसका मोबाइल फोन और जेब में रखे पैसे भी ले गए. FIR में लूट की धारा नहीं जोड़ी गई और हमलावरों की संख्या 15–20 थी, लेकिन पुलिस ने सिर्फ़ 3 लोगों को गिरफ्तार किया. साथ ही पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपराध क्रमांक 756 दिखाई नहीं दे रहा है : विनोद दुबे, पीड़ित सुपरवाइजर


मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है. कानून अपना काम करेगा. कानून से बड़ा कोई नहीं है. मैं राजनीति कम और धार्मिक व्यक्ति ज्यादा हूं, गलत काम करने वालों को संरक्षण नहीं देता, समर्थन नहीं करता: टंकराम वर्मा, मंत्री

आरोपी उनका भतीजा है. इस बात से बचने का प्रयास किया गया है. पुलिस के अधिकारियों द्वारा भी सच्चाई सामने आने से रोका जा रहा है: शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस नेता


घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. शेष की तलाश जारी है. केस दर्ज है और जांच के बाद उचित धाराएं जोड़ी जाएंगी: भावना गुप्ता, SP

पीड़ित का बयान: पीड़ित विनोद दुबे ने बताया कि ''विवाद की शुरुआत कुछ दिन पहले हुई थी, जब आशीष बघेल नामक युवक पेट्रोल पंप पर महिला ग्राहकों के सामने गाली-गलौच कर रहा था. विकास दुबे ने इसका विरोध किया. पीड़ित का कहना है कि आरोपी राजा वर्मा इसके बाद पेट्रोल पंप पर पहुंचा और उसने उसकी पिटाई साथियों के साथ मिलकर कर दी''. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

स्कूल में राधे राधे बोलने पर मासूम की पिटाई और क्रूरता का मामला, बाल संरक्षण आयोग का एक्शन
यूपी के ड्राइवर की जगदलपुर में निर्वस्त्र कर पिटाई , नचा नचा कर मारा, पीड़ित पर किया पेशाब, केस दर्ज
रायपुर में गौवंश से अश्लील हरकत, लोगों ने आरोपी की धुनाई कर निकाला जुलूस, किया पुलिस के हवाले

For All Latest Updates

TAGGED:

BALODA BAZARPETROL PUMP SUPERVISORसुपरवाइजर विकास दुबेCABINET MINISTER TANKARAM VERMAMINISTER NEPHEW ACCUSED OF ASSAULT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.