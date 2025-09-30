CM नीतीश के मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर युवकों ने जारी किया VIDEO
नीरज कुमार बबलू को सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है. मामले में सुपौल में एफआईआर किया गया है.
Published : September 30, 2025 at 7:39 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल जैसे-जैसे गरमा रहा है, वैसे-वैसे नेताओं को लेकर विवाद और धमकियों का सिलसिला भी सामने आ रहा है. ताजा मामला बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू से जुड़ा है. उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है. इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है.
मंत्री नीरज कुमार बबलू को धमकी: मंत्री नीरज बबलू ने बताया कि उन्हें इस घटना की प्रारंभिक जानकारी नहीं थी. बाद में फेसबुक पर किए गए कई पोस्ट से पता चला कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. उन्होंने बताया कि इस बारे में सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू की है.
"कुछ दिन पहले मुझे पता चला की कुछ शरारती तत्वों ने इस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इसकी जानकारी मैंने पुलिस प्रशासन को दी. प्रशासन ने इसमें पता किया है कि पोस्ट करने वाले अररिया जिले के रहने वाले हैं. जब-जब चुनाव आता है लोग इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं. सीनियर लीडर को अपमानित करने की कोशिश होती है, यह दुखद है."- नीरज कुमार बबलू, मंत्री, बिहार सरकार
'धमकियों से डरने वाला नहीं': उन्होंने आगे कहा कि मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हूं. उन्होंने भरोसा जताया कि पुलिस और प्रशासन जल्द ही आरोपितों को पकड़ लेगी. नीरज कुमार बबलू ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की धमकियां देना गंभीर अपराध है और चुनावी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है. फिलहाल, प्रशासन उनकी पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
सुपौल में FIR दर्ज: घटना को लेकर सुपौल जिले के छातापुर थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों की पहचान जल्द कर ली जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
चुनावी माहौल में बढ़ी चिंता: राजनीतिक हलकों में इस घटना ने हलचल मचा दी है. चुनाव के मौसम में नेताओं को मिलने वाली धमकियां सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है. ऐसे वक्त में जब प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है, राजनीतिक दलों के नेताओं को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का मजबूत होना बेहद जरूरी माना जा रहा है.
पुलिस की कार्रवाई: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट की जांच साइबर सेल के माध्यम से कराई जा रही है. धमकी देने वालों की पहचान और ठिकाने का पता लगाने के लिए तकनीकी सहायता ली जा रही है. पुलिस ने दावा किया कि जल्द ही आरोपित कानून के शिकंजे में होंगे.
