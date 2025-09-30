ETV Bharat / state

CM नीतीश के मंत्री को मिली जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर युवकों ने जारी किया VIDEO

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल जैसे-जैसे गरमा रहा है, वैसे-वैसे नेताओं को लेकर विवाद और धमकियों का सिलसिला भी सामने आ रहा है. ताजा मामला बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू से जुड़ा है. उन्हें सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई है. इस घटना के बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई है.

मंत्री नीरज कुमार बबलू को धमकी: मंत्री नीरज बबलू ने बताया कि उन्हें इस घटना की प्रारंभिक जानकारी नहीं थी. बाद में फेसबुक पर किए गए कई पोस्ट से पता चला कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है. उन्होंने बताया कि इस बारे में सूचना प्रशासन को दी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने सोशल मीडिया पोस्ट की जांच शुरू की है.

नीरज कुमार बबलू की प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

"कुछ दिन पहले मुझे पता चला की कुछ शरारती तत्वों ने इस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. इसकी जानकारी मैंने पुलिस प्रशासन को दी. प्रशासन ने इसमें पता किया है कि पोस्ट करने वाले अररिया जिले के रहने वाले हैं. जब-जब चुनाव आता है लोग इस तरह का काम करने की कोशिश करते हैं. सीनियर लीडर को अपमानित करने की कोशिश होती है, यह दुखद है."- नीरज कुमार बबलू, मंत्री, बिहार सरकार

'धमकियों से डरने वाला नहीं': उन्होंने आगे कहा कि मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हूं. उन्होंने भरोसा जताया कि पुलिस और प्रशासन जल्द ही आरोपितों को पकड़ लेगी. नीरज कुमार बबलू ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की धमकियां देना गंभीर अपराध है और चुनावी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश है. फिलहाल, प्रशासन उनकी पहचान और लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है.