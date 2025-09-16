ETV Bharat / state

'कानून को हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा'; छात्र की हत्या को लेकर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बोले- अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी की सात पुश्तें याद रखें

कानपुर : जिले में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंगलवार को कानपुर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में अफसरों संग समीक्षा बैठक की. उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की. मंगलवार को गोरखपुर में गौ तस्करों द्वारा नीट छात्र की हत्या के मामले में उन्होंने कहा कि योगी सरकार में कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, जिसे उनकी सात पुश्तें याद रखेंगी.

उन्होंने कहा, कि यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर है, जो इसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने यूपीसीडा अफसरों से कहा कि प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर की व्यवस्था को लागू कराएं, जिसके क्रम में यूपीसीडा सीईओ मयूर माहेश्वरी ने उन्हें बताया, कि प्रदेश के कई औद्योगिक क्षेत्रों में यूपीसीडा की ओर से क्यूआर कोड लगाए जा रहे हैं, जिससे उद्यमियों की सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है. बैठक में एसीईओ चर्चित गौड़, अनिता यादव समेत अन्य प्रशासनिक अफसर मौजूद रहे.

ललितपुर में होगा प्रदेश का पहला फार्मा पार्क : यूपीसीडा सीईओ मयूर माहेश्वरी ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बताया कि ललितपुर में प्रदेश का पहला फार्मा पार्क होगा, जिसे 1472 एकड़ लैंड में विकसित किया जाएगा. पहले चरण में 352 एकड़ जमीन को चिन्हित कर पार्क बनाने का काम शुरू हो गया है. देश-विदेश की नामचीन फार्मा कंपनियों को इसी फार्मा पार्क में जगह देकर उद्यमिता को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा. इसी तरह उन्होंने बताया कि, प्रयागराज में पहला इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बन रहा है. साथ ही सभी औद्योगिक क्षेत्रों में यूपीसीडा की ओर से प्रवेश द्वार बनाए जा रहे हैं.

औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि, प्रदेश में लैंडबैंक को बढ़ाया जाए, जिससे उद्यमियों को उनके क्षेत्रों में मनपसंद भूखंड मिल सके. इस पर सीईओ यूपीसीडा ने उन्हें बताया, कि प्रदेश में केंद्र सरकार की तमाम खाली पड़ी जमीनों पर अब यूपीसीडा की ओर से कवायद की जाएगी. इस संबंध में केंद्र से पत्राचार किया जा रहा है.



