ETV Bharat / state

'नीतीश कुमार जहां खड़े रहेंगे सरकार वहीं बनेंगी', हमारा नारा है '2025 में 225 और फिर से नीतीश'

सवाल: बिहार में विकास को लेकर जनता का क्या कहना है? महेश्वर हजारी: बिहार अब विदेश जैसा दिखता है. राजगीर जैसे जगहों पर जब लोग आते हैं तो कहते हैं कि विदेश आ गए. यह सब नीतीश कुमार के कारण संभव हुआ है. वे गरीबों के हितैषी हैं.

सवाल: तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के दावे पर आप क्या कहेंगे? महेश्वर हजारी: जो खुद मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें, वह हास्यास्पद है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ हैं और बिहार का विकास कर रहे हैं. जनता भी उन्हीं पर भरोसा करती है. यह तो ट्रेलर है हम लोग सीएम पर विश्वास करते हैं. हमारी पार्टी सीएम पर विश्वास करती हैं. तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नकलची सरकार है. बिहार में हम जो घोषणा कर रहे हैं. सरकार इसे लागू कर रही है.

सवाल: एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर क्या स्थिति है? महेश्वर हजारी: 15 से 20 सितंबर के बीच सब कुछ तय हो जाएगा. सब कुछ सही ढंग से हो जाएगा जब हमारे वरिष्ठ नेता बैठक करेंगे सब कुछ तय कर लेंगे. पिछली बार तो प्लानिंग के तहत हुआ उसके कारण नीतीश कुमार की सीट घट गई लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. पिछली बार योजना के चलते कुछ सीटें नीतीश कुमार की घट गई थीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा.

सवाल: चिराग पासवान के हालिया बयानों पर आप क्या कहेंगे? महेश्वर हजारी: हर पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं. चिराग पासवान जैसे नेता कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हैं. चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती कह रहे हैं कि लोजपा रामविलास ही 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है. सीटों की मांग होती है और बाद में समझौता भी हो जाता है. वे अपनी पार्टी के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सवाल: 2025 विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी? महेश्वर हजारी: इस बार भी चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में होगा. हमारा नारा है '2025-225 फिर से नीतीश' हम सभी घटक दलों से आग्रह करते हैं कि मिलकर काम करें और सीटों का बंटवारा सही तरीके से हो.

सवाल: आप नीतीश कुमार की भूमिका को कैसे देखते हैं? महेश्वर हजारी: नीतीश कुमार को कोई ओझल नहीं कर सकता. नीतीश कुमार जहां खड़ा रहेंगे सरकार वहीं बनेंगी. वे बिहार के गरीब, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता हैं. जहां वे हैं, वहां सरकार होती है. उनकी स्थिति से बिहार को काफी लाभ हुआ है.

पटना: बिहार के समस्तीपुर की राजनीति लोकसभा चुनाव में तब चर्चा में आ गई जब जदयू के दो दलित मंत्रियों के बेटे-बेटी आमने-सामने हुए. भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के गृह जिले में यह मुकाबला खासा दिलचस्प रहा, जहां शांभवी चौधरी ने जीत दर्ज की. मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता. वे बिहार के गरीब, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े नेता हैं. नीतीश कुमार जहां खड़े रहेंगे सरकार वहीं बनेंगी.

सीएम नीतीश कुमार के साथ महेश्वर हजारी (ETV Bharat)

सवाल: सरकार की हालिया घोषणाओं का चुनाव पर क्या असर होगा?

महेश्वर हजारी: इसका असर बहुत सकारात्मक होगा. एक वृद्ध महिला ने कहा कि नीतीश कुमार ने 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये पेंशन कर दिया है. पहले मेरा बेटा बहू घर से निकाल दिया था अब अब सब पूछने लगा है घर वापस ले जा रहा है तो मेरा तो असली बेटा नीतीश कुमार ही है. ऐसी योजनाएं जनता के दिल में जगह बनाती हैं. इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए का बनेगा.

सवाल: राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर आपका क्या कहना है?

महेश्वर हजारी: इन आरोपों का कोई आधार नहीं है. ये केवल राजनीतिक मुद्दे हैं जो उन्हें खोजने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा. लोगों में कहीं कोई परेशानी नहीं है इनका मुद्दा सब छीन गया है तो नया-नया मुद्दा खोजने में लगे हैं.

सवाल: जदयू में अगले नेतृत्व को लेकर क्या विचार हैं?

महेश्वर हजारी: निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए. जब प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो सकते है. लेकिन जब तक स्वयं या उनके पिता घोषणा नहीं करेंगे तब तक किसी के बोलने से क्या होगा. निशांत को एकदम राजनीति में आना चाहिए उनके पिता लंबे समय से राजनीति में हैं उनके दादा भी स्वतंत्रता सेनानी थे. हम लोगों की भी इच्छा है पर यह निर्णय उन्हें और उनके परिवार को करना है.

चिराग पासवान और महेश्वर हजारी अपने पूरे परिवार के साथ (ETV Bharat)

सवाल: 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू के दो दलित मंत्रियों के बेटे-बेटी के बीच चुनाव लड़ाई हुई, इस पर आपका क्या कहना है?

महेश्वर हजारी: हां, यह सही है. अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी लोजपा से और मेरे बेटे सनी हजारी कांग्रेस से चुनाव लड़ा. शांभवी जी चुनाव जीत गईं. दोनों में से कोई जदयू से नहीं दूसरे दल से चुनाव लड़े.यह बात राजनीति में चर्चा का विषय बनी. मैं अपने बेटे के फैसले का सम्मान करता हूं.

महेश्वर हजारी (ETV Bharat)

सवाल: 2020 में जदयू का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा था. आपकी क्या राय है?

महेश्वर हजारी: सच कहूं तो 2020 में थोड़ा कंफ्यूजन था. यदि वह स्थिति साफ होती तो परिणाम बेहतर होता. चिराग पासवान के कारण हमें नुकसान उठाना पड़ा पर अब जब तक नीतीश कुमार हमारे साथ हैं, सरकार उनके नेतृत्व में ही बनेगी.

सवाल: आपके बेटे सनी हजारी की राजनीतिक तैयारी क्या है?

महेश्वर हजारी: हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है. हमारे बाबा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ते थे. चार बार विधायक रहे. मेरे पिता रामसेवक हजारी कई बार विधायक रहे. हम लोग एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते हैं. हम अपनी राजनीति करते हैं. हम जदयू में है ईमानदारी से यहां काम कर रहे हैं. सनी अभी प्रखंड प्रमुख हैं. हम चाहते हैं कि वे एनडीए में ही रहें, लेकिन उनका फैसला भी अहम होगा.

महेश्वर हजारी (ETV Bharat)

सवाल: कांग्रेस के अशोक राम के जदयू में शामिल होने पर आपकी क्या राय है?

महेश्वर हजारी: यह पार्टी का मामला है. मुझे इस पर कोई भूमिका नहीं दी गई और न ही मेरी कोई राय ली गई है. उन्हें लाया है वह तो वही बता सकते हैं. मेरी कोई भूमिका नहीं है. मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार समस्तीपुर की सभी 10 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी.

सवाल: चुनावी रणनीति में जनता से संवाद को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?

महेश्वर हजारी: जनता की आवाज सबसे जरूरी है. हम उनकी समस्याएं सुनते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं. यही हमारी जीत की कुंजी है. वरिष्ठ नेता ही सही निर्णय लेते हैं. वे पार्टी की मजबूती और गठबंधन को ध्यान में रखकर फैसले करते हैं.

अपने समर्थकों के साथ सनी हजारी (ETV Bharat)

सवाल: महेश्वर जी, आपका राजनीतिक सफर बहुत लंबा रहा है. क्या आप हमें अपने बारे में बताएं?

महेश्वर हजारी: मेरा जन्म 9 अक्टूबर 1962 को हुआ. मैं कई विभागों में मंत्री रहा हूं. उद्योग, योजना एवं विकास, नगर विकास एवं आवास, भवन निर्माण विभाग में काम किया है. फिलहाल सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हूं. मैं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं. मेरे पिता राम सेवक हजारी आठ बार विधायक रहे. राजनीति हमारे परिवार की विरासत है.

पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद के साथ सनी हजारी (ETV Bharat)

सवाल: समस्तीपुर क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति कैसी है?

महेश्वर हजारी: समस्तीपुर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर का गृह जिला है, इसलिए यहां राजनीति हमेशा सक्रिय रहती है. समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीटें हैं और 2020 में एनडीए और महागठबंधन ने पांच-पांच सीटें जीती थीं. 2024 में लोकसभा चुनाव में भी यहां खासा हलचल रही.

ये भी पढ़ें