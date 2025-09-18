ETV Bharat / state

क्लास में फोन पर बात करते मिले टीचर्स, मंत्री दिलावर ने जब्त किए मोबाइल, सस्पेंड करने के निर्देश

कोटा : प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर कोटा दौरे पर आए हुए हैं. उन्होंने गुरुवार को कोटा शहर के सूरज पोल स्थित पीएम श्री बालिका स्कूल श्रीपुरा, चित्तौड़ा का नोहरा बृजराजपुरा और महावीर नगर थर्ड स्कूल का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने स्कूल में मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए टीचर्स को देखा. इस पर वह नाराज हुए और उन्होंने टीचर्स के मोबाइल जब्त कर लिए और चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (सीबीईओ) पवित्रा त्रिपाठी को दे दिए. दिलावर ने फोन पर बात करते मिले टीचर पर नाराजगी जताई और उन्हें निलंबित करने के निर्देश दिए हैं.

दिलावर का कहना है कि पहले ही निर्देश जारी कर चुके हैं कि टीचर्स स्कूल में पढ़ाई करते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करेंगे. मोबाइल को प्रिंसिपल के पास जमा करा देंगे. इसके बावजूद इस तरह से फोन इस्तेमाल करते कई शिक्षक नजर आ रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई जाएगी. इस निरीक्षण के बाद एक प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस दिया गया है.