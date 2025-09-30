ETV Bharat / state

शिक्षकों का ट्रांसफर्स : शिक्षा मंत्री बोले- बड़े भाई की शादी के बाद छोटे का इंतजार बढ़ ही जाता है...

शिक्षा मंत्री के बयान ने सेकंड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले की उम्मीद बढ़ा दी है. जानिए पूरा मामला...

शिक्षक संघ का धरना (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2025 at 8:08 PM IST

जयपुर: राज्य सरकार ने बीते दिनों शिक्षा विभाग में 4 हजार 527 प्राचार्यों को इधर-उधर किया. इसके बाद अब सेकंड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों का इंतजार बढ़ गया. शिक्षक संगठनों ने भी ये मांग उठाई. हालांकि, इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि जब बड़े भाई की शादी हो जाती है तो छोटे का इंतजार बढ़ ही जाता है. इस दौरान उन्होंने जल्द ट्रांसफर लिस्ट जारी होने की ओर इशारा किया.

प्रदेश में बिना तबादला नीति के राज्य सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर प्राचार्यों के ट्रांसफर किए गए. इस पर शिक्षक संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक तरह-तरह की आरोप लगाए गए. अब राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहा कि लंबे समय से सेकंड और थर्ड ग्रेड शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया अटकी है. प्राचार्यों की बड़ी सूची जारी होने के बाद धरातल पर काम करने वाले शिक्षकों में नाराजगी है.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल: एक साथ 4527 प्राचार्य के तबादले

शिक्षकों के बीच गलत मैसेज: शिक्षक नेता महावीर सिहाग ने बताया कि सिर्फ एक वर्ग का ट्रांसफर करने से शिक्षकों के बीच गलत मैसेज जाएगा. कई शिक्षक लंबे समय से एक जगह लगे हैं. इसे लेकर कई बार प्रोटेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही. आलम ये है कि आनन-फानन में बिना तबादला नीति के प्राचार्यों के ट्रांसफर किए गए. इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लेकिन अब जब प्राचार्यों के तबादले किए जा चुके हैं तो मांग यही है कि सेकंड और थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर भी किए जाएं अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा.

मंत्री के बयान के मायने: उधर, शिक्षकों की डिमांड पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जब बड़े भाई की शादी हो जाती है तो छोटे का इंतजार बढ़ जाता है, लेकिन जल्द दूसरी सूचियां भी जारी की जाएंगी. मंत्री का ये बयान संकेत देता है कि सरकार पहले प्राचार्यों के तबादलों को निपटाना चाहती थी. अब अगली सूची सेकंड ग्रेड शिक्षकों की जारी की जा सकती है. हालांकि, उन्होंने समय सीमा स्पष्ट नहीं की. विभाग में तबादलों का काम अभी अधूरा है. प्राचार्यों की सूची जारी होने के बाद अब सबकी निगाहें सेकंड ग्रेड की सूची पर टिकी है. थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भी उम्मीदें बढ़ा दी.

