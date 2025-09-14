ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कुपोषण पर साय सरकार का वार जारी, योजनाओं से मिल रही सफलता: लक्ष्मी राजवाड़े

कुपोषण को कंट्रोल करने पर हुई चर्चा: महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि हमने बलरामपुर में समीक्षा बैठक की है. जिले में कुपोषित बच्चों का दर बढ़ा हुआ है. इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर चर्चा हुई है. हम कैसे लोगों तक सही आहार पहुंचा सकते हैं और उन्हें जाकरुक कर सकते हैं. इस पर अधिकारियों के साथ बात की है. आने वाले समय में हम कुपोषण दर को कम कर लेंगे.

बलरामपुर: साय सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बलरामपुर में कुपोषण को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कुपोषण के खिलाफ जंग में लगातार आगे बढ़ रही है. मंत्री ने कहा कि योजनाओं के जरिए बलरामपुर में कुपोषण के खिलाफ जंग में जीत मिल सकती है.

कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ की चर्चा: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों के साथ चर्चा की. उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं के बारे में भी बात की. सभी योजनाओं को लागू करने और उसे आम आदमी तक पहुंचाने को लेकर उन्होंने दिशा निर्देश दिया है.

कई जगहों का किया दौरा: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बलरामपुर में संचालित वृद्धा आश्रम, नशा मुक्ति केंद्र, अनाथ आश्रम सहित अन्य स्थानों पर पहुंचकर निरीक्षण किया. वहां रह रहे लोगों से चर्चा कर वयवस्था का जायजा लिया. इस दौरान विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.

आज बलरामपुर जिले की विभागीय समीक्षा हुई है. जिसमें समाज कल्याण विभाग और महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जो संस्थाएं हैं उनको लेकर चर्चा हुई है. बाल गृह, नशा मुक्ति केंद्र, सखी वन स्टॉप सेंटर और वृद्धा आश्रम जाकर हमने निरीक्षण किया. विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं सही ढंग से चल रही है कि नहीं इसकी निगरानी करना बहुत जरूरी है- लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री, छत्तीसगढ़

अनुदान का सही उपयोग हो: महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जो संस्थाएं सरकार से अनुदान हासिल कर रही है, उन पैसों का सही जगह पर उपयोग हो. इसके लिए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए.