कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भाजपा संगठन की बैठक को संबोधित करने पहुंचे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा वार किया. बेदी ने कहा कि कांग्रेस पिछले 11 साल से सत्ता से बाहर है और इसी कारण उसके नेताओं को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं.

“कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही“

बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते हुए बेदी ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश और प्रदेश में वोट चोरी और ईवीएम गड़बड़ी का मुद्दा उठाकर जनता को गुमराह कर रही है. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार में वोटर बचाओ रैली कर रहे हैं, जबकि अगर वास्तव में वोट चोरी हुई होती तो उन्हें सबसे पहले अपनी सीटों की जांच करवानी चाहिए.

कुरुक्षेत्र में भाजपा संगठन की बैठक (Etv Bharat)

“वोट चोरी में सीटें घटती हैं या बढ़ती हैं?”

बेदी ने आगे कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वह हरियाणा की पांच लोकसभा सीटों और 37 विधानसभा सीटों पर पहले अपनी जांच कराए. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वोट चोरी हुई होती तो बीजेपी की सीटें कैसे 304 से घटकर 240 रह गईं. “वोट चोरी में सीटें घटती हैं या बढ़ती हैं?” उन्होंने तंज कसा.

भाजपा संगठन की बैठक में पहुंचे मंत्री कृष्ण बेदी (Etv Bharat)

“कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई“

मंत्री ने कहा कि बीजेपी ने 40 साल तक विपक्ष में रहकर भी जनता का भरोसा नहीं खोया. हार के बाद भी पार्टी मजबूती से जनता के बीच में गई और संगठन को और मजबूत किया. इसके उलट कांग्रेस आज तक विपक्ष में बैठकर भी अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है.

“कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता“

कृष्ण बेदी ने कांग्रेस की स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस के पास न नीति है, न नेता है और न ही नियत है. वह केवल आरोपों की राजनीति कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के इशारे पर काम कर रही है और इस प्रकार के बयान देकर लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है.

अंत में बेदी ने जनता से अपील की कि कांग्रेस जैसे दलों से सावधान रहें और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें.

