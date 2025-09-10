ETV Bharat / state

पलवल पहुंचे कृष्णपाल गुर्जर ने की ट्रैक्टर की सवारी, बोले- "उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित थी, विपक्ष ने किया क्रॉस वोटिंग"

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने भी दिया साथ: उन्होंने कहा कि, "विपक्ष द्वारा पहले यह कहा गया था कि सभी सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करेंगे. अब जबकि भारी अंतर से एनडीए की जीत हुई है, तो विपक्ष वोट चोरी का आरोप क्यों नहीं लगा रहा?विपक्ष खुद भी जानता है कि उसके कई नेताओं ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया."

पलवल: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बुधवार को पलवल जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी. मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने दावा किया कि एनडीए की जीत तो तय थी. विपक्ष के कई नेताओं ने भी क्रॉस वोटिंग कर एनडीए प्रत्याशी का समर्थन किया. इस दौरान मंत्री गुर्जर ने ट्रैक्टर की सवारी भी की.

कांग्रेस पर साधा निशाना: मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आगे कहा, "भाजपा सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है.कांग्रेस सरकार के समय में फसल खराब होने पर मुआवजा नहीं मिलता था, जबकि भाजपा सरकार ने पारदर्शिता से किसानों को सीधा लाभ दिया है. मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी गई है. मोदी सरकार जो कहती है, वो करती है. जबकि कांग्रेस अपनी कही बातों से मुकर जाते थे, जिसका खामियाजा उनको आज तक भुगतना पड़ रहा है."

बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा: कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल जिले के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरान किया. मंत्री गुर्जर ने इंद्रानगर, मोबलीपुर, अच्छेजा, काशीपुर और टीकरी का दौरा किया. इसे लेकर मंत्री गुर्जर ने कहा कि, "यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण इन गांवों में भारी नुकसान हुआ है. यह एक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें लोगों की जानें गई हैं और कई परिवारों ने अपनों को खोया है. मैं उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं."

पलवल पहुंचे मंत्री कृष्णपाल गुर्जर (ETV Bharat)

"किसानों को मिलेगा उचित मुआवजा": मंत्री गुर्जर ने आगे कहा कि, "किसानों की फसलें बर्बाद हुई है. रास्ते और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं.प्रदेश सरकार द्वारा इस नुकसान की भरपाई के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं.फसलों का उचित मुआवजा किसानों को दिया जाएगा. सरकार द्वारा 'क्षति पूर्ति पोर्टल' शुरू किया गया है, जिस पर किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं. इसके अलावा गांवों को जोड़ने वाले रास्तों का निर्माण, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत और शमशान घाट जैसी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण भी किया जाएगा."

"प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम": कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि, "जिला प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. ग्रामीणों को खाने-पीने और दवाइयों की कोई कमी नहीं हुई."

बता दें कि पलवल के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान उनके साथ पलवल के उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ, पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला, पूर्व विधायक दीपक मंगला, एडीसी जयदीप कुमार, एसडीएम ज्योति समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, दो बदमाशों की टांग में लगी गोली