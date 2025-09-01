पलवल: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सोमवार को पलवल पहुंचे. मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पलवल के ब्राह्मण धर्मशाला में चाणक्य गुरुकुल संस्था हरियाणा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रणदीप सुरजेवाला के "नौजवानों का भविष्य दांव पर" वाले बयान पर पलटवार किया.

सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया: दरअसल, रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर युवा विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया था. सुरजेवाला ने कहा था कि "हरियाणा के नौजवानों का भविष्य दांव पर है. भाजपा ने अपने चुनावी जुमलापत्र में 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब खुद स्वीकार किया है कि 4,25,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं." इस पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "युवाओं का नहीं बल्कि जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं उनका भविष्य खतरे में हैं."

सुरजेवाला के बयान पर कृष्णपाल गुर्जर का कटाक्ष (ETV Bharat)

"भाजपा की सरकार आने पर कश्मीर में अच्छा वातावरण बना": मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है. कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाएं समाप्त हो गई है. हिंसक घटनाओं में कमी आई है. कश्मीर में आतंकवादी पैदा नहीं होते हैं. भाजपा की सरकार आने पर कश्मीर में एक अच्छा वातावरण बना है. आगे भी कश्मीर में और सुधार होगा. कश्मीर की घाटी में देश का पर्यटक जाए और वहां पर व्यापार करे, यही व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है."

"भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा":आगे मंत्री कृष्णपाल ने कहा कि "पलवल नगर परिषद में अनियमितता पाए जाने का मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में लाया गया है. नगर परिषद में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मोदी सरकार एवं नायब सरकार में घोटाला और घोटालेबाजों के लिए कोई स्थान नहीं है. मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र में कई मांगों को लेकर जुटे हजारों किसान, सीएम आवास के घेराव की तैयारी