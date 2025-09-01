ETV Bharat / state

"हरियाणा के नौजवानों का नहीं, कांग्रेस में काम करने वालों का भविष्य खतरे में", सुरजेवाला के बयान पर कृष्णपाल गुर्जर का पलटवार - KRISHANPAL ATTACK ON SURJEWALA

सुरजेवाला के "नौजवानों का भविष्य" वाले बयान पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कटाक्ष किया है.

Union Minister of State for Cooperation Krishan Pal Gurjar
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2025 at 5:35 PM IST

2 Min Read

पलवल: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सोमवार को पलवल पहुंचे. मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पलवल के ब्राह्मण धर्मशाला में चाणक्य गुरुकुल संस्था हरियाणा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रणदीप सुरजेवाला के "नौजवानों का भविष्य दांव पर" वाले बयान पर पलटवार किया.

सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया: दरअसल, रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर युवा विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया था. सुरजेवाला ने कहा था कि "हरियाणा के नौजवानों का भविष्य दांव पर है. भाजपा ने अपने चुनावी जुमलापत्र में 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब खुद स्वीकार किया है कि 4,25,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं." इस पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "युवाओं का नहीं बल्कि जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं उनका भविष्य खतरे में हैं."

सुरजेवाला के बयान पर कृष्णपाल गुर्जर का कटाक्ष (ETV Bharat)

"भाजपा की सरकार आने पर कश्मीर में अच्छा वातावरण बना": मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है. कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाएं समाप्त हो गई है. हिंसक घटनाओं में कमी आई है. कश्मीर में आतंकवादी पैदा नहीं होते हैं. भाजपा की सरकार आने पर कश्मीर में एक अच्छा वातावरण बना है. आगे भी कश्मीर में और सुधार होगा. कश्मीर की घाटी में देश का पर्यटक जाए और वहां पर व्यापार करे, यही व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है."

"भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा":आगे मंत्री कृष्णपाल ने कहा कि "पलवल नगर परिषद में अनियमितता पाए जाने का मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में लाया गया है. नगर परिषद में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मोदी सरकार एवं नायब सरकार में घोटाला और घोटालेबाजों के लिए कोई स्थान नहीं है. मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र में कई मांगों को लेकर जुटे हजारों किसान, सीएम आवास के घेराव की तैयारी

पलवल: केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सोमवार को पलवल पहुंचे. मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पलवल के ब्राह्मण धर्मशाला में चाणक्य गुरुकुल संस्था हरियाणा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों को सम्मानित किया. कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रणदीप सुरजेवाला के "नौजवानों का भविष्य दांव पर" वाले बयान पर पलटवार किया.

सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया: दरअसल, रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सरकार पर युवा विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया था. सुरजेवाला ने कहा था कि "हरियाणा के नौजवानों का भविष्य दांव पर है. भाजपा ने अपने चुनावी जुमलापत्र में 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया था, लेकिन अब खुद स्वीकार किया है कि 4,25,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं." इस पर मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "युवाओं का नहीं बल्कि जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं उनका भविष्य खतरे में हैं."

सुरजेवाला के बयान पर कृष्णपाल गुर्जर का कटाक्ष (ETV Bharat)

"भाजपा की सरकार आने पर कश्मीर में अच्छा वातावरण बना": मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर अग्रसर है. कश्मीर में पत्थरबाजी घटनाएं समाप्त हो गई है. हिंसक घटनाओं में कमी आई है. कश्मीर में आतंकवादी पैदा नहीं होते हैं. भाजपा की सरकार आने पर कश्मीर में एक अच्छा वातावरण बना है. आगे भी कश्मीर में और सुधार होगा. कश्मीर की घाटी में देश का पर्यटक जाए और वहां पर व्यापार करे, यही व्यवस्था मोदी सरकार कर रही है."

"भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा":आगे मंत्री कृष्णपाल ने कहा कि "पलवल नगर परिषद में अनियमितता पाए जाने का मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संज्ञान में लाया गया है. नगर परिषद में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. मोदी सरकार एवं नायब सरकार में घोटाला और घोटालेबाजों के लिए कोई स्थान नहीं है. मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."

ये भी पढ़ें:कुरुक्षेत्र में कई मांगों को लेकर जुटे हजारों किसान, सीएम आवास के घेराव की तैयारी

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER KRISHAN PAL GURJARसुरजेवाला पर कृष्णपाल का कटाक्षRANDEEP SURJEWALA STATEMENTरणदीप सुरजेवाला का बयानKRISHANPAL ATTACK ON SURJEWALA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

कुरुक्षेत्र में "बाणगंगा" के अनसुलझे रहस्य, कभी नहीं सूखने वाले सरोवर के साथ एक "धातु" भी बना हुआ मिस्ट्री

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.