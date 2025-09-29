ETV Bharat / state

किरोड़ी ने बीकानेर में की छापेमारी, बोले- किसानों की जमीन बंजर बनाई जा रही है

कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा एक बार फिर एक्शन मोड में हैं. रविवार रात बीकानेर में दो अलग-अलग जगहों पर उन्होंने छापेमारी की. जानिए पूरा मामला...

Kirodi in Action
कृषि मंत्री ने बीकानेर में की छापेमारी (ETV Bharat Bikaner)
ETV Bharat Rajasthan Team

September 29, 2025

बीकानेर: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार रात गजनेर थाना इलाके के गंगापुरा और श्रीकोलायत के सांखला फाटा इलाके में दो जगहों पर अचानक छापेमारी करने पहुंच गए. पहली कार्रवाई के दौरान गंगापुरा में करीब 24 हजार बैग नकली खाद, बीज और कच्चा मटेरियल सीजकिए गए. मंत्री ने कहा कि इन खादों में केमिकल मिलाकर किसानों की जमीन बंजर बनाई जा रही है, जो सीधे किसान को बर्बाद करने वाली कार्रवाई है.

मौके से जिप्सम के भरे हुए बैग मिले हैं और आशंका है कि इन बैग में जिप्सम को खाद बनाने के लिए काम में लिया जा रहा है.त खुद किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर कार्रवाई कर अधिकारियों को बुलाया और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिया. वहीं, उन्होंने माना कि अभी कई जगह स्थिति सुधर चुकी है, लेकिन एक जगह पर और भी शिकायत मिल रही है और इसी के आधार पर वे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं.

मीणा ने बताया कि पिछले दिनों अजमेर के किशनगढ़ में उनके द्वारा की गई कार्रवाई में ही इस बात की इनपुट मिली थी कि बीकानेर में इस तरह की नकली खाद बनाने की फैक्ट्री संचालित है. उन्होंने बताया कि अजमेर के किशनगढ़ में पिछले छापे के दौरान इस फैक्ट्री की जानकारी मिली थी. जांच में पता चला कि गुजरात की नामी कंपनियों के बैग में नकली खाद भरकर इसे विभिन्न जिलों में पहुंचाया जा रहा था.

कृषि मंत्री ने अधिकारियों की लापरवाही पर उठे सवाल पर कहा कि इतनी बड़ी फैक्ट्री यहां संचालित है, लेकिन इसके बारे में ना पुलिस को खबर हुई और ना ही कृषि विभाग के अधिकारियों को. इसको लेकर भी वे जांच करेंगे.

