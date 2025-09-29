ETV Bharat / state

किरोड़ी ने बीकानेर में की छापेमारी, बोले- किसानों की जमीन बंजर बनाई जा रही है

कृषि मंत्री ने बीकानेर में की छापेमारी ( ETV Bharat Bikaner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 29, 2025 at 8:56 AM IST 2 Min Read