मंत्री केदार कश्यप का नारायणपुर में तूफानी दौरा, मेधावी छात्रों और शिक्षकों का किया सम्मान, सोनपुर में ग्रामीण बैंक का उद्घाटन

मंत्री केदार कश्यप का नारायणपुर में तूफानी दौरा

90 फीसदी अंक लाने वाली छात्रा को मिली स्कूटी : इस अवसर पर जिले के 1 करोड़ 25 लाख 18 हजार रुपए के अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्यों का भूमिपूजन भी किया गया. ताइक्वांडो, मलखंब और स्केटिंग जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों सहित मेधावी विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न और पुरस्कार प्रदान किए गए. कस्तूरबा विद्यालय की छात्रा सुमन सलाम को 90% अंक लाने पर स्कूटी देकर सम्मानित किया गया.

मंत्री केदार कश्यप का नारायणपुर में तूफानी दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षक समाज की रीढ़ : मंत्री केदार कश्यप ने शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण एवं छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह में हिस्सा लिया.इस दौरान वनमंत्री केदार कश्यप ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को शॉल-श्रीफल और प्रशस्ति पत्र भेंटकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज की रीढ़ हैं. बच्चों का भविष्य बनाने में उनकी भूमिका सबसे अहम है.

नारायणपुर : कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने शिक्षकों और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया, नक्सल प्रभावित क्षेत्र सोनपुर में ग्रामीण बैंक की नई शाखा का उद्घाटन किया और अबूझमाड़ के कच्चापाल जलप्रपात को प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की.

सुमन सलाम ने लाए 90 फीसदी अंक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्रा को दी स्कूटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीण बैंक का शुभारंभ : इसके बाद मंत्री सोनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि बैंकिंग सुविधाएं मिलने से किसानों और व्यापारियों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. ग्रामीणों ने मिनी राइस मिल, खेल मैदान और सामाजिक भवन जैसी मांगें रखीं, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन मंत्री ने दिया.

कई विकास कार्यों का भूमिपूजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाइक में बैठकर पहुंचे कच्चापाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कच्चापाल जल प्रपात का भी किया दौरा : दौरे के तीसरे पड़ाव में मंत्री केदार कश्यप बाइक और पैदल चलकर अबूझमाड़ के कच्चापाल जलप्रपात पहुंचे. जहां उन्होंने कहा कि प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह स्थल प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया जाएगा. इससे जिले की पहचान बढ़ेगी और स्व-सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

कच्चापाल जलप्रपात का किया दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेधावी छात्रों और शिक्षकों का किया सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



मंत्री केदार कश्यप का चौथा एवं अंतिम दौरा नारायणपुर के स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय का रहा. जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह में शिरकत की. मंत्री केदार कश्यप ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 वर्ष सम्पन्न होने पर शुभकामनाएं दी है. साथ ही युवा वर्ग को देश की उन्नति एवं तरक्की में आगे आकर सार्थक पहल करने का आह्वन किया है.

शिक्षकों का किया सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षक समाज की रीढ़ होते हैं.जिनके बताए मार्गों पर चलकर बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं.साथ ही सोनपुर जैसे ग्रामीण इलाके में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई है.जिससे आने वाले दिनों में ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी.वहीं कच्चापाल जलप्रपात का भी दौरा किया है,जिसे पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा.हमारे मुख्यमंत्री ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है.जिससे स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा -केदार कश्यप, वनमंत्री



नक्सली मोर्चे पर मिली कामयाबी पर दी शुभकामनाएं : नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर चल रहे पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर मिली सफलता पर मंत्री केदार कश्यप ने जवानों को शुभकामनाएं दी और कहा जल्द छत्तीसगढ़ पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त होने जा रही है.आगे चलकर अबूझमाड़ के कई प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को विश्व ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने पर कार्य करेंगे.





वनमंत्री का यह प्रवास नारायणपुर जिले के लिए शिक्षा, बैंकिंग सुविधा और पर्यटन विकास की दिशा में नई उम्मीदें लेकर आया. शिक्षक दिवस के अवसर पर जहां उन्होंने गुरुओं और विद्यार्थियों को सम्मानित किया, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं ने जिले के भविष्य की राह को और मजबूत किया.

