दंतेवाड़ा: बस्तर संभाग में भारी बारिश ने कई जिलों में तबाही मचाई है. सबसे ज्यदा बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला प्रभावित हुआ है. दंतेवाड़ा जिले को खनिजों और एनएमडीसी के लिए जाना जाता है. जिला प्रशासन के मुताबिक दंतेवाड़ा में भारी बारिश से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. अभी जिला प्रशासन की टीम नुकसान का आंकलन कर रही है. इस बीच दंतेवाड़ा में तबाही की बारिश का जायजा लेने छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप पहुंचे.

बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री ने किया दौरा: मंत्री केदार कश्यप ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. मंत्री केदार कश्यप के साथ बीजेपी विधायक चैतराम अटाम भी मौजूद रहे. मंत्री जी ने सुरभि कॉलोनी एवं जीएडी कॉलोनी का जायजा लिया. इसके साथ ही उन्होंने नए रेस्ट हाउस की स्थिति भी जानी. जिले के अन्य मोहल्लों में पहुंचकर केदार कश्यप ने लोगों से बात की.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मंत्री केदार कश्यप ने किया दौरा (ETV BHARAT)

मैंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है. कलेक्टर कुणाल दुदावत से जिला प्रशासन के कार्यों की जानकारी ली है. इसके साथ ही लोगों के पुनर्वास की जानकारी मांगी है- केदार कश्यप, वन एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़

नुकसान के आंकलन के लिए सर्वे कार्य जारी: कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि उन्होंने नुकसान के आंकलन के लिए सर्वे की जानकारी मंत्री केदार कश्यप को दी है. तहसीलदारों एवं पटवारियों के द्वारा सर्वे कार्य किया जा रहा है. इसके साथ ही जिले में 27 राहत शिविर बनाये गयें हैं. जहां जिले की आपदा राहत टीम अलर्ट मोड पर तैनात है. आश्रय स्थलों में लोगों के लिये भोजन,पेयजल,कपड़े और बिस्तर के इंतजाम किए गए हैं.

प्रशासन की प्राथमिकता सर्वप्रथम लोगों को प्राथमिक राहत पहुंचाना है. तत्पश्चात उनके क्षति के आंकलन कर शीघ्र-अतिशीघ्र मुआवजा देने की कार्यवाही की जायेगी- कुणाल दुदावत, कलेक्टर, दंतेवाड़ा

आपदा से करोड़ों का नुकसान: कलेक्टर ने प्रभारी मंत्री को बताया कि आपदा से करोड़ों का नुकसान हुआ है. जिला प्रशासन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था कर रहा है. पानी के फिल्टर प्लांट को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए रायपुर से टीम बुलाई गई है.

लोगों को बांटा जा रहा खाना: कलेक्टर ने बताया कि बाढ़ आपदा से प्रभावित लोगों को खाने का वितरण किया जा रहा है. लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की भी जानकारी ली जा रही है. उन्हें शासन की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है.