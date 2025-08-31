आगर मालवा: नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कवि कुमार विश्वास की बात का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे फूफा हैं, क्योंकि बारात में फूफा लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं तो उनको पटाना पड़ता है. ये फूफा हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ? और ये बिल्कुल सही है. हम पर पहली बार टैरिफ नहीं लगा है. पुराने लोग जानते हैं भारत अपने अंदाज से जीता है. ये टैरिफ उसका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते.

विजयवर्गीय बोले, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी देश के लिए मरने वाले प्रधानमंत्री

उन्होंने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों से 'मन की बात' कार्यक्रम में कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है. बस हम सिर्फ एक ही संकल्प लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे. हम भारत की बनी हुई ही चीजें खरीदें. स्वदेशी एक बहुत बड़ा हथियार है दुनिया से लड़ने के लिए. मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूं. मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे पर देश के लिए जीना और देश के लिए मरने वाले 2 ही प्रधानमंत्री देखे. एक अटल बिहारी वाजपेयी थे और एक नरेंद्र मोदी.

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)

इतिहास के पन्नो में दर्ज होनी चाहिए कि महाराणा प्रताप महान

मुझे एक ही दुख होता है कि अंग्रेजो के गुलाम इतिहासकारों ने जिस प्रकार इतिहास में लिखा है कि अकबर महान है. अरे आप ही बताओ कि अकबर महान है या महाराणा प्रताप महान हैं? इतिहास के पन्नो में महाराणा प्रताप महान होने चाहिएं कि नहीं होने चाहिएं ? इसलिए आप सब प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखें कि इतिहास के पन्नो में महाराणा प्रताप को महान क्रांतिकारी और देश के लिए समर्पित राजा का खिताब मिलना चाहिए. इस बात को इतिहास के पन्नो पर लिखा जाना चाहिए.

आगर मालवा जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप व डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा और विजय द्वार का अनावरण (ETV Bharat)

नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय रविवार को जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप व डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ ही विजय द्वार का अनावरण करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप व अम्बेडकरजी की मूर्तियों पर माल्यार्पण भी किया. इस अवसर पर विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे महू में भी बाबा साहब के स्मारक का अनावरण करने का सौभाग्य मिला. इस दौरान उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान, सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक मधु गहलोत सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे.