मंत्री झाबर सिंह खर्रा की विपक्ष को दो टूक, जनता की सेवा करने की दी नसीहत

झाबर सिंह खर्रा ( फोटो ईटीवी भारत भरतपुर )

Published : October 9, 2025

भरतपुर: राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. प्रदेश के स्वास्थ्य और नगर प्रशासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य के सभी बड़े अस्पतालों में फायर और विद्युत सुरक्षा ऑडिट तुरंत शुरू कर दिया गया है. मंत्री ने विपक्ष को भी नसीहत दी कि वे केवल आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनता की सेवा में सक्रिय हों और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में योगदान दें. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस कार्य के लिए स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग (UDH) के संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही, ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर विद्युत निरिक्षणालय द्वारा सभी बड़े अस्पतालों की विद्युत फिटिंग की जांच भी शुरू कर दी गई है. मंत्री ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद प्रत्येक अस्पताल में सुरक्षा खामियों की पहचान की जाएगी और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा न हों. इसे भी पढ़ें: SMS हॉस्पिटल अग्निकांड : एसएमएस थाने में इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज