मंत्री झाबर सिंह खर्रा की विपक्ष को दो टूक, जनता की सेवा करने की दी नसीहत
स्वास्थ्य और नगर प्रशासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा विपक्ष को आड़े हाथों लिया है.
Published : October 9, 2025 at 2:20 PM IST
भरतपुर: राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में हाल ही में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. प्रदेश के स्वास्थ्य और नगर प्रशासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य के सभी बड़े अस्पतालों में फायर और विद्युत सुरक्षा ऑडिट तुरंत शुरू कर दिया गया है. मंत्री ने विपक्ष को भी नसीहत दी कि वे केवल आरोप-प्रत्यारोप के बजाय जनता की सेवा में सक्रिय हों और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने में योगदान दें.
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट करवाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस कार्य के लिए स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग (UDH) के संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही, ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर विद्युत निरिक्षणालय द्वारा सभी बड़े अस्पतालों की विद्युत फिटिंग की जांच भी शुरू कर दी गई है. मंत्री ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद प्रत्येक अस्पताल में सुरक्षा खामियों की पहचान की जाएगी और सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा न हों.
इसे भी पढ़ें: SMS हॉस्पिटल अग्निकांड : एसएमएस थाने में इलेक्ट्रिक कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मोदी चालीसा के बयान पर मंत्री खर्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से आमजन की सेवा में लगे हैं और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचा रहे हैं. मंत्री ने विपक्ष को सलाह देते हुए कहा कि अगर विपक्ष को इस बात से तकलीफ है, तो अपने कार्यकर्ताओं को भी जनता की सेवा में सक्रिय करें, कौन रोक रहा है.
कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में स्थिति सुधार रही है. उन्होंने कहा कि पूर्वकाल में बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारने के प्रयास जारी हैं और इसी सुधार से विपक्ष के पेट में दर्द है. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने टीकाराम जूली द्वारा उठाए गए सवालों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और सेवा पखवाड़े को लेकर विपक्ष के पेट में दर्द है. हम सुधार कर रहे हैं, अस्पतालों की सुरक्षा बढ़ा रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए कदम उठा रहे हैं. उनके पेट में जो दर्द है, वह इसी सुधार और हमारी सक्रियता से पैदा हुआ है.