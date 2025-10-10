ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी ने की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा, दीपावली से पहले राशन और चीनी उपलब्ध कराने का निर्देश

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री इरफान अंसारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने आज कडरू स्थिति SFC भवन में समीक्षा बैठक की. बैठक में विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह के अलावा कई पदाधिकारी मौजूद रहे. बैठक के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत में बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी. खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि उनका विभाग सीधे जनता की रसोई से जुड़ा हुआ है, इसलिए अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

अब किसानों को वन टाइम पेमेंट

मंत्री इरफान ने बताया कि उनके विभाग और सरकार ने पहली बार धान क्रय के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा किया है. साथ ही अब धान बिक्री करने वाले किसानों को वन टाइम पेमेंट करने का निर्णय बैठक में लिया गया है.

जानकारी देते खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री इरफान अंसारी . (वीडियो-ईटीवी भारत)

दीपावली से पहले चीनी वितरण का निर्देश

इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के लगभग 09 लाख गरीब परिवारों को पिछले 9 महीनों से चीनी नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब सरकार ने निर्णय लिया है कि दीपावली से पहले हर गरीब परिवार की को अनाज के साथ-साथ चीनी भी दी जाएगी. उन्होंने कहा कि पीडीएस डीलरों को निर्देश दे दिया गया है कि वे 20 तारीख से पहले कार्डधारकों के बीच चीनी का वितरण करें, ताकि लोगों को त्योहार के समय परेशानी न हो.

दाल आपूर्ति में देरी के लिए केंद्र पर निशाना

इस दौरान इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की उदासीनता के कारण दाल की आपूर्ति में देरी हो रही है. कई बार पत्राचार करने के बावजूद केंद्र ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई है. ऊपर से राज्य का कोटा भी कम कर दिया गया है. इसके बावजूद राज्य सरकार ने खुद से दाल खरीद के लिए निविदा जारी कर दी है, ताकि जल्द हर लाभुक को दाल उपलब्ध कराया जा सके.