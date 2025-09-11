ETV Bharat / state

बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन पर मंत्री इरफान अंसारी और विधायक बसंत सोरेन ने किया पलटवार, बोले- रुपये देकर लाए गए भाड़े के लोग!

दुमका: बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और दुमका विधायक बसंत सोरेन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नाटक मंडली वाले हैं, उनके कार्यक्रम में पैसे देकर लोग लाए गए थे.

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी को प्रदर्शन करना है तो वे पूर्व सीएम रघुवर दास के खिलाफ करें क्योंकि उनके कार्यक्रम में हजारों आदिवासियों पर पत्थलगड़ी मामले पर केस दर्ज हुए थे. मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि रघुवर दास ने आदिवासियों पर गोली चलाने का काम किया था, जबकि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी बेहतर तरीके से सरकार चला रहे हैं. वे समाज के सभी वर्गों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यह सब बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है.

मंत्री इरफान अंसारी बीजेपी के आक्रोश प्रदर्शन पर हमला (etv bharat)

सीएम हेमंत सोरेन के साथ हैं अल्पसंख्यक समुदाय: मंत्री इरफान अंसारी

बीजेपी का शुरू से ही एजेंडा रहा है कि वे आदिवासियों को तोड़ने की कोशिश करती है. मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि झारखंड में 19% अल्पसंख्यक समुदाय पूरी तरह से हेमंत सोरेन के साथ हैं. उन्होंने आगे कहा कि वे अपने इस आदिवासी मुख्यमंत्री का साथ दें ताकि झारखंड के विकास की गति तेजी से आगे बढ़ सके.

मारपीट के मामले में बरी हुए मंत्री इरफान अंसारी

दरअसल मंत्री डॉ. इरफान अंसारी 2022 के एक मारपीट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे. स्वास्थ्य मंत्री और उनके पिता फुरकान अंसारी के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का मामला दर्ज हुआ था. इरफान अंसारी की मां के नाम एक मकान मधुपुर में खरीदा गया था, जिसमें पहले से रह रहे मकबूल हुसैन ने इरफान अंसारी और फुरकान अंसारी के खिलाफ जबरन मारपीट कर मकान खाली कराने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.