मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

मंत्री इरफान अंसारी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंने बोकारो के सिटी थाना में मामला दर्ज कराया है.

Minister Irfan Ansari again received death threats
मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 8, 2025 at 6:07 PM IST

2 Min Read

बोकारोः जिले के दौरे पर पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. मंत्री ने सिटी थाना में मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच में बोकारो पुलिस जुट गई है.

मंत्री इरफान अंसारी के अनुसार धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे, तुम बस इंतजार करो. इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही हरकत में आई और जांच में जुट गई है. बोकारो के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने यह जानकारी दी. धमकी मिलने के बाद मंत्री ने सिटी थाना में मामला दर्ज करवाया. इस संबंध में मंत्री ने कहा हम डरने वाले नहीं. कानून व्यवस्था पर सवाल के बारे में पूछे जाने पर बोले उत्तर प्रदेश से अगर धमकी दी जा रही है तो इसमें झारखंड का क्या दोष.

जानकारी देते मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)

पूरी घटना के बारे में बताते चलें कि झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ इरफान अंसारी रविवार देर रात बोकारो सर्किट हाउस में ठहरे थे. उसी दौरान उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर- 7005758247 से कॉल आया. मंत्री के अनुसार कॉल करने वाले ने पहले अपशब्दों का इस्तेमाल किया, फिर देख लेने का धमकी दी और जल्द ही उड़ा देने की बात कही. धमकी भरे लहजे में कहा गया कि तुम बस इंतजार करो. तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे. मंत्री ने तत्काल पुलिस को सूचित किया.

सुरक्षा एजेंसियां अब अलर्ट मोड में आ गई हैं. पूरे मामले की जांच बोकारो पुलिस द्वारा तेज कर दी गई है. बताया जा रहा है कि रविवार की रात करीब 11:56 बजे मंत्री के मोबाइल पर यह धमकी भरा कॉल आया था. उस वक्त मंत्री बोकारो सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे, जहां वे आधिकारिक कार्यक्रमों के सिलसिले में पहुंचे थे.

बोकारो के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि धमकी का अंदाज इतना कड़ा था कि मैने तुरंत पुलिस अधिकारियों को पूरी जानकारी दी. इस घटना के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू कर दिया है और कॉल करने वाले की पहचान भी पुलिस ने कर ली है.

