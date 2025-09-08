ETV Bharat / state

मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस

बोकारोः जिले के दौरे पर पहुंचे मंत्री इरफान अंसारी को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है. मंत्री ने सिटी थाना में मामला दर्ज कराया है. मामले की जांच में बोकारो पुलिस जुट गई है.

मंत्री इरफान अंसारी के अनुसार धमकी देने वाले ने कहा कि तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे, तुम बस इंतजार करो. इस मामले की जानकारी पुलिस को मिलते ही हरकत में आई और जांच में जुट गई है. बोकारो के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने यह जानकारी दी. धमकी मिलने के बाद मंत्री ने सिटी थाना में मामला दर्ज करवाया. इस संबंध में मंत्री ने कहा हम डरने वाले नहीं. कानून व्यवस्था पर सवाल के बारे में पूछे जाने पर बोले उत्तर प्रदेश से अगर धमकी दी जा रही है तो इसमें झारखंड का क्या दोष.

जानकारी देते मंत्री इरफान अंसारी (ईटीवी भारत)

पूरी घटना के बारे में बताते चलें कि झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ इरफान अंसारी रविवार देर रात बोकारो सर्किट हाउस में ठहरे थे. उसी दौरान उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर- 7005758247 से कॉल आया. मंत्री के अनुसार कॉल करने वाले ने पहले अपशब्दों का इस्तेमाल किया, फिर देख लेने का धमकी दी और जल्द ही उड़ा देने की बात कही. धमकी भरे लहजे में कहा गया कि तुम बस इंतजार करो. तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे. मंत्री ने तत्काल पुलिस को सूचित किया.