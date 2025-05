ETV Bharat / state

ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बोले- जिसकी बहन- मां ने मांग में सिंदूर भरा ही नहीं, वो क्या जाने महत्व? - DINESH PRATAP SINGH STATEMENT

कौशांबी में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ( Photo credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 28, 2025 at 4:17 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 4:47 PM IST 2 Min Read

कौशांबी/मिर्जापुर : अहिल्या बाई होल्कर की 300वीं जयंती समारोह पर कौशांबी पहुंचे भाजपा के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का विवादित बयान सामने आया है. मंच से सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अबकी भी साक्ष्य मांग रहे हैं, जिसकी बहन और जिसकी मां ने अपनी मांग में चुटकी भर सिंदूर भरा ही नहीं, वो इसका महत्व क्या जाने?





कौशांबी के जिला मुख्यालय मंझनपुर स्थित जिला पंचायत सभागार में महारानी अहिल्या बाई होल्कर के शताब्दी स्मृति जयंती के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम में कृषि निर्यात, विपणन और विदेश व्यापार विभाग के राज्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान प्रभारी मंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि हमारी संस्कृति में किसी बहन ने राखी में राखी बांध दी तो भाई मरते दम तक उस राखी की रक्षा करता है, यही हमारी संस्कृति है.

