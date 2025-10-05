ETV Bharat / state

मंत्री हीरालाल नागर का एक्शन : सीसी सड़क पैर से कुरेदने पर उखड़ी, स्कूल के फर्श को उखड़वाया

इसी तरह से स्कूल बिल्डिंग में फ्लोर को खुदवा कर जांच की. इस दौरान इंजीनियरों पर नाराज हुए. इन निर्माण कार्यों की घटिया गुणवत्ता देखकर अधिकारियों को खूब खरी-खोटी सुनाई. मंत्री नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण का निर्देश दिया. मंत्री नागर ने कहा कि मेरे निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में खामी पाई जाती है तो विभागीय अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी.

कोटा: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने घटिया निर्माण पर नाराजगी जताई है. वह अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद के दीगोद तहसील के डूंगरज्या गांव पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने सड़क व स्कूल बिल्डिंग में घटिया निर्माण की बात कही. इसके बाद वे औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे. मंत्री ने खुद अपने पैर से सीसी सड़क को कुरेद कर देखा और उखड़ने पर नाराजगी जता दी. उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को आड़े हाथों लिया.

संस्कृत स्कूल में कर दी बिना पीसीसी के फ्लोरिंग : मंत्री नागर ने डूंगरज्या के संस्कृत स्कूल में चल रहे कक्षा-कक्षों के निर्माण को देखने पहुंचे थे. यहां सीएसआर फंड से क्लास रूम निर्माण के लिए 18 लाख रुपए की राशि दी गई थी. मंत्री हीरालाल नागर ने स्कूल में जाकर घटिया निर्माण कार्य को देखा. उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और मौके पर ही फर्श को उखड़वाया. फर्श के नीचे बिना पीसीसी और सोलिंग किए ही मिट्टी भरकर कोटा स्टोन लगा दिया था, जिसे देखकर मंत्री नागर ने अधिकारियों से पूरा फ्लोर उखड़वाकर दोबारा काम कराने के निर्देश दिए.

उन्होंने जिला परिषद के सीईओ को फोन कर निर्माण कार्य की जांच के लिए कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए. मंत्री नागर ने कहा कि घटिया निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करें. ठेकेदार की संपत्ति कुर्क कर उससे वसूली की जाए. वहीं, विभागीय अधिकारियों की संलिप्तता पाए जाने पर उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए.

सीसी सड़क में पड़ी दरारें देखकर दिया दोबारा टेंडर का आदेश : मंत्री हीरालाल नागर ने डूंगरज्या गांव में ही बन रही सड़क के निर्माण कार्य को भी जाकर देखा तो सड़क पर गहरी दरारें पड़ी हुई थीं. उन्होंने मौके पर एक्सईएन को बुलाकर सड़क के बारे में जानकारी ली. जब एक्सईएन ने बताया कि कार्य को रिजेक्ट कर दिया गया है तो मंत्री नागर ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि केवल पेमेंट रोकने से काम नहीं चलेगा. कंपनी को ब्लैक लिस्ट करें. टेंडर को रिजेक्ट कर दोबारा टेंडर कराया जाए. जिन अधिकारियों की भूमिका घटिया निर्माण में मिले, उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाए.