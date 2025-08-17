संभल : उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने NCERT के नए कंटेंट का खुलकर समर्थन किया है. उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. कहा कि भारत का विभाजन महज एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा घाव है जिसके लिए कांग्रेस, जिन्ना और माउंटबेटन पूरी तरह जिम्मेदार हैं.

बता दें, NCERT ने क्‍लास 6 से 8 और 9 से 12 के लिए 2 नए मॉड्यूल जारी किए हैं. नया मॉड्यूल चर्चा में बना हुआ है. बताया जा रहा है कि भारत-पाकिस्तान के बंटवारे के इतिहास को अब बच्चे इस NCERT (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग) के नए मॉड्यूल से समझेंगे. नए मॉड्यूल में बांटवारे का जिम्मेदार कांग्रेस, जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन को ठहराया गया है.

मंत्री गुलाब देवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना. (Video Credit; ETV Bharat)

कांग्रेस ने देश को टुकड़ों में बांटा : रविवार को संभल जिले के चंदौसी स्थित अपने आवास पर राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि देश के साथ किसने खिलवाड़ किया, कैसे हमारे भारत के टुकड़े हुए, ये जानना मौजूदा और आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है. कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता के लालच में देश को टुकड़ों में बांटा. उन्होंने कहा कि NCERT के नए मॉड्यूल में जो तथ्य शामिल किए गए हैं वो इतिहास की सच्चाई हैं.

गलत फैसले से बना पाकिस्तान : उन्होंने कहा कि बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि किस तरह आजादी की लड़ाई के बीच में राजनीतिक स्वार्थ ने देश को दो हिस्सों में बांट दिया. गुलाब देवी ने पाकिस्तान की समस्या की जड़ भी कांग्रेस को बताया. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरु और जिन्ना के गलत फैसले के कारण पाकिस्तान आज सिर दर्द बना हुआ है. उन्होंने यह भी कहा कि NCERT के कोर्स में श्रीमद्भगवद गीता और रामचरितमानस के प्रसंग भी शामिल किए जाने चाहिए. इन ग्रंथों से बच्चों को संस्कार, नैतिकता और देशभक्ति की सीख मिलेगी.

जानिए क्या है NCERT का नया मॉड्यूल : NCERT ने 14 अगस्त यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर एक विशेष मॉड्यूल जारी किया. NCERT के नए मॉड्यूल में बताया गया कि भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए तीन लोग या पक्ष जिम्मेदार थे. जिसमें...

मुहम्मद अली जिन्ना - उन्होंने बंटवारे की मांग की.

- उन्होंने बंटवारे की मांग की. कांग्रेस - इस बंटवारे की मांग को स्वीकार किया.

- इस बंटवारे की मांग को स्वीकार किया. लॉड माउंटबेटन- इस बंटवारे को मंजूर किया.

