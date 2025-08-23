जबलपुर : मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री गौरी शंकर बिसेन के खिलाफ दायर फर्जी जाति के संबंध में शिकायत को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने मामले की जांच न होने के आरोप को भी बेहद गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदारों को नोटिस देकर जवाब मांगा है. जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने दायर अवमानना मामले में राज्य शासन, उच्च स्तरीय जाति जांच समिति, आयुक्त पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी किया है.

क्या है मंत्री की फर्जी जाति का मामला?

दरअसल, बालाघाट लांजी के पूर्व विधायक किशोर समरीते की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन का जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, उसकी जांच होनी चाहिए. इस संबंध में हाईकोर्ट ने 20 नवंबर 2023 को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देशित किया था कि वह इस संबंध में जाति प्रमाण-पत्र की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय जाति जांच समिति भोपाल के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करे. हाईकोर्ट ने समिति को शिकायत पर तीन माह के अंदर जांच कर निर्णय पारित करने के निर्देश दिए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

फिर दायर की अवमानना याचिका

याचिकाकर्ता ने आदेश का परिपालन करते हुए समिति के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत की. लेकिन दो वर्ष से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी समिति ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मंत्री के जाति प्रमाण पत्र की जांच की, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई.

युगलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिवेंद्र पांडेय अभिमन्यु चौहान ने पक्ष रखा.